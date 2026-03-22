Abuja, épicentre de la promotion des jeunes talents artistiques

Le retour de l’Abuja Alternate Festival (AAF) 2026, organisé par Bluetooth Entertainment, a marqué un tournant culturel majeur pour la capitale nigériane.

Depuis sa création en 2021, ce festival s’est imposé comme un havre pour les artistes hors des sentiers battus, célébrant une musique qui défie les normes conventionnelles.

Un tremplin pour les créateurs indépendants Les organisateurs présentent l’AAF comme un modèle pour la nouvelle génération de talents, transformant des artistes émergents en marques durables à l’international. « Cette édition ne se contente pas de mettre en avant les artistes, mais aussi les marques et l’écosystème musical dans son ensemble », explique MC Bluetooth, artiste et fondateur du festival. « Nous voulons montrer que la musique peut être à la fois un art et une activité commerciale viable. »

Une scène en ébullition Pour Big Sheddy, animateur radio à Beat FM, l’AAF est une vitrine essentielle : « À Abuja, nous mettons en lumière une génération d’artistes alternatifs qui redéfinissent la musique depuis le cœur de la ville. » Des figures comme Atela soulignent l’authenticité de la scène locale : « La musique d’Abuja est plus immersive, plus connectée aux fans. La ville joue un rôle clé dans la révolution musicale nigériane. »

Collaboration et soutien : les clés du succès Meemah Jackson, artiste, insiste sur l’importance de la collaboration et du soutien financier : « Si les artistes reçoivent des moyens et travaillent ensemble, tout devient possible. »

Un festival devenu incontournable Avec des milliers de fans conquis, une qualité sonore exceptionnelle et une énergie contagieuse, l’AAF s’est imposé comme un rendez-vous culturel majeur à Abuja. « C’est bien plus qu’un festival : c’est un mouvement », résume Michael Dibie, Africanews.