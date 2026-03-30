ACFTA Fest 2026 : un festival pour unir le continent par l'innovation et la culture

La première édition de l'ACFTA Fest (du nom de la Zone de libre-échange continentale africaine) s'est déroulée du 26 au 28 mars à Abuja, au Nigeria. Cette célébration panafricaine historique de trois jours a réuni sous un même toit les cultures dynamiques, les innovateurs audacieux et les légendes du sport du continent.

Cette plateforme est le premier véritable festival panafricain intersectoriel du continent, mêlant affaires, innovation, culture et sport pour tenter d'unifier l'Afrique.

"Quand on dispose d’un système unifié, cela signifie que tout le monde se rassemble pour poursuivre un objectif commun, qui est de développer l’Afrique à travers le commerce, le sport, la culture et de nombreuses innovations," selon l'économiste Ifeoma Ezike, directrice adjointe du département de politique monétaire à la Banque centrale du Nigeria.

Pensé pour être organisé chaque année dans différents pays africains, ce forum vise à autonomiser 1,5 million de jeunes dans les domaines de l'entrepreneuriat, des arts et du sport.

"Nous avons constaté qu’il y a de nombreux jeunes et étudiants dotés d’idées innovantes brillantes, mais qu’il n’existe aucun cadre structurel pour les concrétiser," explique Mandi Anyangwe, cheffe de projet pour l'ACFTA Fest 2026.

L'événement a permis un dialogue de haut niveau entre des entrepreneurs africains, des décideurs politiques et des parties prenantes de Zone de libre-échange continentale africaine, afin de discuter des défis et des stratégies pour développer les start-ups sur le continent.

"Avec 54 marchés distincts, [ce forum] une opportunité incroyable pour nous de stimuler la croissance économique, de nous sortir de la pauvreté, de nous engager vers la responsabilité et le succès," estime Mechie Nkengla, experte en intelligence artificielle et données.

Pour sa première éditon, l'ACFTA Fest espérait accueillir plus de 10 000 participants, en présentiel et à distance.