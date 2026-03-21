AES : l' Allemagne évacue son personnel diplomatique du Niger

L’Allemagne a annoncé vendredi avoir évacué temporairement son personnel diplomatique de son ambassade à Niamey, invoquant une détérioration de la situation sécuritaire au Niger.

« En raison des risques actuels, le personnel a été transféré hors du pays et ne peut plus assurer d’assistance consulaire », a précisé le ministère allemand des Affaires étrangères sur son site.

Depuis le coup d’État de juillet 2023, le Niger est dirigé par une junte militaire et reste en proie à une violence djihadiste endémique, avec des groupes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique actifs depuis plus d’une décennie. Les ressortissants occidentaux y sont désormais considérés comme des « cibles privilégiées » pour les enlèvements et les attaques menées par des groupes terroristes et criminels selon le ministère allemand des Affaires étrangères .

Fin janvier, les États-Unis avaient déjà ordonné le départ de leur personnel non essentiel, soulignant les mêmes craintes sécuritaires. Cette décision allemande s’inscrit dans un contexte régional marqué par l’instabilité politique et la montée des menaces terroristes en Afrique de l’Ouest.

Sur les près de 5.600 morts attribués au terrorisme dans le monde en 2025, près de la moitié ont été recensés au Sahel. C'est ce qui ressort du dernier Indice mondial du terrorisme, publié jeudi par le groupe de réflexion Institute for Economics and Peace, basé en Australie.