AES : au moins 14 morts dans une attaque djihadiste au Burkina

Une attaque djihadiste contre un poste militaire a fait au moins 14 morts parmi les soldats dans le nord du Burkina Faso, où la violence s'est intensifiée ces dernières semaines, ont déclaré mardi des responsables de la sécurité à l'AFP.

La branche d'Al-Qaïda au Sahel, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), a revendiqué l'attaque perpétrée samedi à Bagade.

Le Burkina Faso, dirigé par une junte militaire depuis un coup d'État en 2022, subit depuis plus d'une décennie des attaques meurtrières perpétrées par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, en particulier dans le nord du pays.

Après une accalmie relative dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, les attaques ont repris récemment.

Un responsable de la sécurité, qui a souhaité rester anonyme, a donné un "bilan provisoire" faisant état de "14 soldats tués et de nombreux autres portés disparus" après la dernière attaque.

"Tout a été mis en œuvre pour « neutraliser » les individus qui ont perpétré l'attaque", a déclaré un autre responsable de la sécurité, s'exprimant également sous couvert d'anonymat. "Beaucoup d'entre eux ont été tués lors de la contre-attaque."

Insécurité au Sahel

WAMAPS, un groupe de journalistes ouest-africains spécialisés dans l'actualité sécuritaire au Sahel, a indiqué que "près de 20" soldats et combattants civils volontaires soutenant l'armée (VDP) auraient trouvé la mort.

Il a précisé que le JNIM avait diffusé "une vidéo choquante montrant une quinzaine de soldats morts, dont certains avaient été brûlés vifs".

Les VDP, ou "Volontaires pour la défense de la patrie", sont des auxiliaires civils de l'armée engagés dans la lutte contre les extrémistes. En février, le JNIM a revendiqué plusieurs attaques contre des soldats et des VDP.

Plus de 130 personnes ont été tuées en l'espace d'une dizaine de jours, selon l'ACLED, une ONG qui recense les victimes de conflits à travers le monde.

La junte de Ouagadougou rend désormais rarement compte des attaques djihadistes et affirme régulièrement qu'elle regagne du terrain face aux groupes armés.

Selon l'Indice mondial du terrorisme, la région du Sahel — en particulier le Burkina, le Niger et le Mali — a représenté en 2025 près de la moitié de tous les décès liés à l'extrémisme violent dans le monde.

Les Nations unies ont déclaré en novembre que la décision des trois pays dirigés par des militaires de quitter le bloc régional de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) "a créé un vide dans la coordination régionale, compliquant les réponses collectives à l'escalade de l'extrémisme violent à travers le Sahel".