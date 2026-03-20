Ouganda : retour des rhinocéros dans la vallée de Kidepo après 43 ans

Mardi, deux rhinocéros blancs du Sud provenant d'un ranch privé en Ouganda ont été réintroduits dans le parc national de la vallée de Kidepo, dans le nord-est du pays.

Deux autres rhinocéros, transportés dans des caisses métalliques, sont arrivés sur place jeudi.

Il n'y avait plus de rhinocéros dans le parc national de la vallée de Kidepo depuis 1983, conséquence du braconnage.

Mais un ranch privé situé au centre de l’Ouganda, le Ziwa Rhino Sanctuary, élève ces grands mammifères depuis 2005.

''La zone de conservation de la vallée de Kidepo était autrefois peuplée par le rhinocéros blanc du Nord, une sous-espèce du rhinocéros blanc, mais nous y introduisons aujourd’hui le rhinocéros blanc du Sud car, comme vous le savez peut-être, il ne reste plus que deux spécimens de rhinocéros blanc du Nord dans le monde entier : deux femelles âgées qui se trouvent à Ol Pejeta, ici au Kenya. Et bien sûr, des efforts sont en cours pour produire davantage de rhinocéros blancs du Nord, en travaillant sur la fécondation d’embryons en utilisant des rhinocéros blancs du Sud comme mères porteuses ; c’est donc un processus en cours’’, raconte James Musinguzi, Directeur exécutif de l’Uganda Wildlife Authority.

L’initiative est appréciée par les communautés riveraines. Eric Awich vit près du parc national de Kidepo et se réjouit de l’arrivée des rhinocéros dans sa région 43 ans après.

''Pour moi personnellement, mon père était un défenseur de la nature au parc national de Kidepo. Il était garde forestier, mais mon grand-père m’avait raconté que les rhinocéros qui vivaient ici avaient disparu au début des années 70. Cependant, quand j’ai vu le transfert des rhinocéros, j’ai été très ému et j’apprécie vraiment que l’UWA soutienne Kidepo en réintroduisant ces animaux disparus'', déclare Eric Awich, membre de la communauté vivant près du parc national de Kidepo.

Les autorités ougandaises du secteur ont salué de leur côté une ‘’ journée historique’’ pour le pays.