Au sanctuaire de rhinocéros de Ngulia, dans le Tsavo Ouest, les équipes de protection de la nature mènent l'une des opérations d'identification des rhinocéros noirs les plus intensives du Kenya.

Pendant 15 jours, plus de 100 animaux sont équipés de marques auriculaires et d'émetteurs numériques, ce qui permet aux gardes forestiers de suivre leurs déplacements en temps réel.

Le processus commence par la localisation et la mise sous sédatif en toute sécurité de chaque rhinocéros.

Une fois le rhinocéros immobilisé, les spécialistes procèdent à l'entaille des deux oreilles à l'aide d'un schéma spécifique de petites coupures.

Ces motifs forment un code visuel permanent qui permet de reconnaître chaque animal à distance.

Outre les encoches, des marques auriculaires à rouleaux et des émetteurs numériques sont ajoutés, ce qui permet de créer un dossier détaillé comprenant l'âge, le sexe, les antécédents médicaux et les déplacements du rhinocéros.

Le Kenya Wildlife Service indique que l'objectif est de constituer une base de données précise sur chaque rhinocéros.

Cela permet aux équipes de retracer les lignées familiales, de surveiller le succès de la reproduction et de détecter tout changement de comportement inhabituel pouvant signaler un stress, une blessure ou un risque de braconnage.

Cet exercice s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale plus large visant à rétablir le rhinocéros noir, qui est l'un des mammifères les plus menacés d'Afrique.

Bien que le Kenya compte aujourd'hui un peu plus de 1 100 rhinocéros, ceux-ci sont répartis en petites populations isolées. Pour garantir la diversité génétique, les animaux doivent être déplacés avec précaution d'une réserve à l'autre.

Philip Muruthi, vice-président chargé de la conservation des espèces et de la science à l'Africa Wildlife Foundation, estime que ce niveau d'identification est essentiel.

"L'ensemble de la population du pays, la métapopulation de rhinocéros, se compose de petites populations dispersées. Pour les maintenir dans une population génétiquement saine, la métapopulation, nous devons donc déplacer les individus. Notre plan d'action national de gestion et de rétablissement du rhinocéros a également pour objectif d'accroître notre population. Il y a aujourd'hui environ mille et cent rhinocéros, et notre objectif est d'atteindre 2 000 rhinocéros d'ici, disons, 2037".

Le fait de savoir quels rhinocéros sont apparentés permet d'éviter la consanguinité lorsque de nouvelles populations sont créées.

"Ce qui se passe, c'est que vous entaillez les oreilles, vous produisez un certain motif sur l'oreille droite et l'oreille gauche, de sorte que lorsque vous voyez cet individu, et en utilisant le codage utilisé dans la conservation des rhinocéros, vous pouvez dire qu'il s'agit du rhinocéros untel. Il s'agit donc du rhinocéros Philip et vous les mettez ensemble avec Janet, qui n'est pas leur sœur. Ainsi, lorsque vous déplacez des animaux pour établir de nouvelles populations, comme cela s'est produit à de nombreuses reprises au Kenya, vous voulez déplacer des individus qui ne sont pas si étroitement liés, comme des sœurs", explique M. Muruthi.

Le sanctuaire de rhinocéros de Ngulia lui-même fait l'objet d'une expansion majeure.

Le Kenya prévoit de faire passer la zone protégée de 92 kilomètres carrés à 3 000 kilomètres carrés d'ici à 2050.

La suppression des clôtures et la connexion des paysages dans le cadre de l'initiative d'expansion de l'aire de répartition des rhinocéros du Kenya visent à réduire la pression territoriale, qui constitue une limite majeure à la croissance de la population.

"La raison pour laquelle il s'agit d'un problème de conservation, lorsque vous avez plus de rhinocéros dans un espace restreint, est que le taux d'accroissement de la population diminue, ce qui équivaut au braconnage, car vous perdez certains individus qui seraient là si le sanctuaire était plus grand ou si les animaux se trouvaient dans un endroit plus vaste. La situation devient donc préoccupante. C'est pourquoi le Kenya envisage actuellement d'étendre l'aire de répartition des rhinocéros. La contrainte peut être d'ordre social, car les groupes s'excluent les uns les autres, ils se battent, et il peut même y avoir des morts si les animaux sont si restreints ensemble.

Selon le Kenya Wildlife Service, l'initiative d'expansion de l'aire de répartition vise à faire passer la population totale de rhinocéros du Kenya de 2 100 aujourd'hui à environ 3 900 d'ici à 2050.

L'accent est mis sur la liaison entre les principaux bastions tels que l'écosystème de Tsavo et le centre du Kenya, qui abritent certains des rhinocéros les plus "génétiquement importants" du pays.

Lorsque les défenseurs de l'environnement qualifient certains rhinocéros noirs de génétiquement importants, ils font référence à des animaux dont l'ADN représente des lignées plus anciennes, plus rares ou moins mélangées au sein de la population nationale.

Les groupes de rhinocéros les plus anciens du Kenya, en particulier ceux de l'écosystème de Tsavo et de certaines régions du centre du pays, présentent des caractéristiques génétiques devenues rares après des décennies de braconnage et de perte d'habitat.

La protection et l'extension de l'aire de répartition de ces rhinocéros permettent de préserver toute la diversité génétique de l'espèce.

Cette diversité est cruciale pour la résilience à long terme, car les populations présentant une plus grande variation génétique sont mieux à même de s'adapter aux maladies, aux changements environnementaux et aux pressions exercées par la reproduction.

"Les rhinocéros n'existent pas isolément, mais quelle est la valeur d'un rhinocéros ? Les rhinocéros de mer sont des ingénieurs de l'écosystème qui maintiennent l'écosystème en bonne santé, non seulement pour eux, mais aussi pour nous, les humains, et pour les autres espèces sauvages. Il faut donc replacer les rhinocéros dans cette perspective. C'est notre patrimoine, nous ne voulons pas le perdre. Mais il ne faut pas séparer la conservation des rhinocéros de nos aspirations au développement. Nous ne nous développerons pas si nos écosystèmes ne sont pas résilients, et ces écosystèmes ne seront pas résilients si nous n'avons pas d'espèces clés telles que les rhinocéros, les éléphants et d'autres", déclare Muruthi.

La population de rhinocéros noirs du Kenya était autrefois l'une des plus importantes du continent, avec environ 20 000 individus dans les années 1960.

Au début des années 1990, le braconnage généralisé a réduit les effectifs à environ 400 individus.

La mise en place du Kenya Wildlife Service en 1989 et la création de sanctuaires clôturés ont permis de stabiliser et de reconstituer lentement la population.

Dans toute l'Afrique, les effectifs sont passés d'environ 65 000 au début des années 1970 à moins de 2 500 au cours de la même décennie, sous l'effet de la demande de corne de rhinocéros et de l'expansion de la criminalité organisée liée aux espèces sauvages.

On espère que le programme de marquage des oreilles améliorera la survie à long terme en créant de meilleures données, en facilitant le déplacement des rhinocéros en toute sécurité et en veillant à ce que l'extension des pâturages soit utilisée de manière efficace.