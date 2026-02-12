Afrique du Sud : le braconnage des rhinocéros augmente au parc Kruger

En Afrique du Sud, le braconnage des rhinocéros s’accélère. En 2025, le parc national Kruger a perdu 175 animaux, presque le double de l’année précédente.

Les autorités avaient pourtant mis en place des mesures, comme le débourrage des cornes et des tests au détecteur de mensonges pour les rangers.

Malgré cela, les braconniers continuent de cibler ces animaux pour leurs cornes, très recherchées sur le marché noir.

Au niveau national, 352 rhinocéros ont été tués, un chiffre en légère baisse par rapport à 2024. Les experts soulignent le rôle des programmes de déhorning et des caméras et capteurs de surveillance.

Le parc Kruger a identifié un lien entre échecs aux tests de polygraphe et augmentation du braconnage. Sept rangers ont été licenciés à la suite de ces enquêtes.

Pour renforcer la conservation, le ministre de l’Environnement propose de réintroduire des quotas limités d’exportation de trophées de chasse. Parmi eux, 12 rhinocéros noirs pourraient être autorisés, dans le cadre d’une gestion durable des espèces menacées.