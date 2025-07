Euro 2025 : les Anglaises dénoncent le racisme contre Jess Carter

L'équipe anglaise de football féminin a décidé de boycotter la mesure antiraciste consistant à mettre un genou à terre, avant la demi-finale de l’Euro, mardi contre l'Italie.

Un geste de protestation des lionnes contre les attaques racistes subies par leur coéquipier Jess Carter.

La défenseuse anglaise Lucy Bronze a affirmé que les joueuses ont été frappées par "beaucoup de colère et de tristesse" après avoir entendu le témoignage de leur coéquipière Carter.

"Nous avons le sentiment, en tant que collectif, que le message est aussi fort qu'il l'était auparavant. Le message est-il vraiment percutant, parce que nous avons l'impression que ce n'est pas le cas si ces choses arrivent encore à nos joueurs dans les tournois les plus importants de leur vie. Alors oui, il s'agit de faire une autre déclaration pour dire que c'est toujours un problème, que c'est quelque chose qui doit être corrigé, qu'il faut en faire plus dans le football, qu'il faut en faire plus dans la société ", a t-elle déclaré.

Au-delà du soutien de l'équipe à la défenseure Carter, la Fédération anglaise de football a déclaré qu'elle "travaillait avec la police pour s'assurer que les responsables de ce crime haineux soient traduits en justice"

L'Uefa, l'instance dirigeante du football européen, a ajouté : "Les abus et discrimination ne devraient jamais être tolérés, que ce soit dans le football ou ailleurs, en personne ou en ligne"

Jess Carter, 27 ans et 49 sélections, a expliqué sur Instagram dimanche être "victime d'attaques racistes" depuis le début de l'Euro, lors de leur premier match et première défaite contre la France.