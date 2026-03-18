CAN 2025 : les sénégalais amers après la victoire du Maroc sur tapis vert

Deux mois après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, la Confédération africaine de football annule le sacre du Sénégal. Le jury d’appel de l’instance du football africain déclare le Maroc vainqueur sur tapis vert.

Une décision qui scandalise les Sénégalais. ''C'est une déception, parce que la colère est toujours là, parce que s'ils viennent aussi de nous dire qu'ils vont retirer ce que nous avons, avec dignité, en tant que Sénégalais, moi personnellement, ça me touche au profond de mon cœur.'', déclare EL Hadji Diasse, étudiant.

Son compatriote Saliou Diop DIOP, dénonce un scandale ''C'est scandaleux, c'est ce que tout le monde du sport a vraiment eu à émettre comme avis. C’est scandale''.

Le jury d’appel de la CAF s’est appuyé sur l’article 82 et 84 du règlement de la CAN pour déclarer le Sénégal forfait et donc perdant sur le score de 3-0. Alors que le gouvernement sénégalais réclame une enquête internationale pour soupçon de corruption contre la CAF, pour cet analyste, ce verdict ternit l’image du football africain.

''Vraiment, c'est un scandale et ça n'honore pas la Confédération africaine de football. Ça, c'est une grosse tâche, c'est une humiliation, c'est une mise à nu des tares de notre football et on n'avait pas besoin de ça. Déjà que la CAF avait souvent été critiquée pour ses incompétences dans les compétitions, il y a eu des manquements et on a souvent décrié ça en voulant montrer une très belle image de notre football. Sauf que là, ça décrédibilise tout le football africain.'', raconte Pape Alassane Ndiaye, journaliste analyste sportif.

l'annonce du verdict de la Confédération africaine de football, la Fédération sénégalaise de football a dénoncé ce qu'elle qualifie de décision unique, sans précédent, inacceptable et qui jette de discrédit sur le football africain. Elle annonce engager une procédure pour faire appel auprès du tribunal arbitral du sport.