Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Le Mozambique attend 6 milliards de dollars de la Banque mondiale

Le président de la Banque mondiale, David Malpass, lors du forum « Generating Growth » à Washington, le mardi 11 avril 2023.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Mozambique

La Banque mondiale prévoit un financement de 6 milliards de dollars pour le Mozambique, à des conditions ‘’ préférentielles’’. L’enveloppe sera affectée aux projets d'investissement public au cours des cinq prochaines années. A annoncé lundi l’institution de Breton Woods.

Qui entend mobiliser par ailleurs quatre milliards de dollars supplémentaires pour le secteur privé. Pas seulement, le Mozambique pourrait recevoir 921 millions de dollars d'aide. Il s’agit d’une allocation au titre de la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale.

Ces annoncent tombent à pic. Les Finances du Mozambique étant sous pression. La semaine dernière déjà, le Fonds monétaire international mettait en garde contre la dynamique de la dette du pays d’Afrique australe. Alors que ses déficits budgétaires ‘’ importants” inquiètent aussi.

L’espoir à Maputo est entretenu par la relance d'un important projet de gaz naturel liquéfié mené par la société énergétique française TotalEnergies. Reste à mettre fin aux attaques djihadistes qui freinent la machine.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.