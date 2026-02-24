Le Mozambique attend 6 milliards de dollars de la Banque mondiale

La Banque mondiale prévoit un financement de 6 milliards de dollars pour le Mozambique, à des conditions ‘’ préférentielles’’. L’enveloppe sera affectée aux projets d'investissement public au cours des cinq prochaines années. A annoncé lundi l’institution de Breton Woods.

Qui entend mobiliser par ailleurs quatre milliards de dollars supplémentaires pour le secteur privé. Pas seulement, le Mozambique pourrait recevoir 921 millions de dollars d'aide. Il s’agit d’une allocation au titre de la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale.

Ces annoncent tombent à pic. Les Finances du Mozambique étant sous pression. La semaine dernière déjà, le Fonds monétaire international mettait en garde contre la dynamique de la dette du pays d’Afrique australe. Alors que ses déficits budgétaires ‘’ importants” inquiètent aussi.

L’espoir à Maputo est entretenu par la relance d'un important projet de gaz naturel liquéfié mené par la société énergétique française TotalEnergies. Reste à mettre fin aux attaques djihadistes qui freinent la machine.