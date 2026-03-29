Véron Mosengo-Omba quitte le secrétariat général de la CAF

Le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Véron Mosengo-Omba, a annoncé dimanche sa démission, mettant fin à un mandat entamé en 2021 après son départ de la FIFA.

L’ancien dirigeant, qui occupait depuis cinq ans un rôle central dans l’administration du football africain, affirme vouloir désormais « se consacrer à des projets plus personnels ».

Selon la Fédération nigériane de football, Samson Adamu a été désigné pour assurer l’intérim au poste de secrétaire général.

Cette annonce intervient quelques mois après la décision du parquet suisse, rendue publique en janvier 2025, de clore les investigations visant Mosengo-Omba. Les autorités judiciaires avaient alors estimé qu’aucun élément factuel ni fondement juridique ne justifiait l’ouverture de poursuites, après des accusations de malversations financières.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’intéressé a déclaré partir « l’esprit apaisé », estimant avoir dissipé les soupçons qui pesaient sur lui : « Je peux me retirer sans contrainte, en laissant une CAF plus prospère que jamais », a-t-il affirmé.

Proche du président de la FIFA, Gianni Infantino, qu’il avait rejoint en 2016 après un passage commun à l’UEFA, Mosengo-Omba aura été l’un des artisans de la réorganisation administrative de l’instance continentale.

Réuni au Caire, le comité exécutif de la CAF, sous la présidence de Patrice Motsepe, a par ailleurs confirmé le maintien de la Coupe d’Afrique des nations féminine au Maroc. Initialement prévue du 17 mars au 3 avril, la compétition avait été reportée à la dernière minute et se tiendra finalement du 25 juillet au 16 août, conformément au nouveau calendrier.