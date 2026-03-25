Le Sénégal dément tout emprunt caché de 650 millions d’euros

Le Sénégal, lourdement endetté, a démenti un article du Financial Times selon lequel il aurait emprunté secrètement 650 millions d'euros (754 millions de dollars) pour éviter un défaut de paiement, affirmant avoir agi conformément aux « règles de transparence des marchés ».

Le gouvernement, arrivé au pouvoir en avril 2024, accuse l'administration de l'ancien président Macky Sall d'avoir dissimulé un niveau d'endettement colossal.

Le Financial Times a cependant rapporté lundi que le nouveau gouvernement avait secrètement « puisé 650 millions d'euros auprès de l'organisme de financement du développement Africa Finance Corporation et de First Abu Dhabi Bank l'année dernière, dans le cadre d'emprunts leur conférant des privilèges par rapport aux détenteurs d'obligations existants ».

Dans un communiqué publié mardi soir, le ministère des Finances sénégalais a déclaré que ces transactions « s'inscrivent dans la stratégie de diversification des sources et des instruments de financement », alors que le pays s'efforce de lever des fonds pour rembourser sa dette abyssale et couvrir les dépenses de fonctionnement de l'État.

Selon le FT, le Sénégal a contracté ces prêts au moyen d'« obligations souveraines domestiques nouvellement émises, en utilisant des produits dérivés appelés swaps de rendement total ». Les swaps de retour sont des instruments financiers qui permettent au créancier d'être remboursé en premier en cas de défaut de paiement de l'emprunteur.

Le gouvernement sénégalais a déclaré que ces transactions, assorties d'un taux d'intérêt de 7,1 %, sont « bien plus avantageuses » que celles pratiquées sur les marchés internationaux et n'ont pas été dissimulées « conformément aux règles de transparence des marchés ».

L'accord conclu avec AFC, société nigériane, en mai dernier, a permis au Sénégal de lever jusqu'à 350 millions d'euros, selon le Financial Times.

En juin, le Sénégal a signé un nouveau swap de trois ans avec First Abu Dhabi Bank, lui permettant d'emprunter 300 millions d'euros, a ajouté le journal.

Ces deux prêts arrivent à échéance en 2028.

Plus tôt ce mois-ci, le Sénégal a pu rembourser une dette internationale de 471 millions de dollars, malgré les craintes de défaut de paiement exprimées par les observateurs économiques. Le pays fait face à un déficit budgétaire de près de 14 % du PIB et à une dette publique estimée à 132 % du PIB à la fin de 2024.

Le gouvernement actuel accuse l'administration de l'ancien président Sall, qui a dirigé le pays de 2012 jusqu'à sa défaite aux élections de 2024, d'avoir dissimulé l'ampleur réelle de la situation budgétaire.

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), qui s'est rendue au Sénégal il y a un an, a confirmé que des responsables avaient fait de fausses déclarations concernant les déficits budgétaires et la dette publique pour la période 2019-2023.

Le FMI a suspendu un programme d'aide de 1,8 milliard de dollars qu'il avait accordé en 2023, dans l'attente d'informations complémentaires et d'engagements de la part des nouvelles autorités sénégalaises.