Nigeria : au moins 23 morts dans des attentats-suicides à Maiduguri

La ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, a été frappée par une série d’attentats-suicides qui ont semé la panique et fait de nombreuses victimes. Plusieurs explosions ont visé des zones fréquentées, notamment le marché principal, un bureau de poste et les abords d’un hôpital.

Ces attaques interviennent au lendemain d’une offensive contre une position militaire, marquant une nouvelle escalade de la violence dans cette région longtemps touchée par l’insurrection jihadiste.

Selon des témoins, les premières détonations ont provoqué un mouvement de panique généralisé. « Nous étions assis quand nous avons entendu une forte explosion. Tout le monde s’est mis à courir », raconte Modu Bukar, présent sur les lieux au moment des faits.

Rapidement, des habitants ont tenté de porter secours aux victimes. Des dizaines de blessés ont été évacués vers plusieurs structures hospitalières de la ville, notamment l’hôpital universitaire de Maiduguri. Les témoins évoquent également la présence de nombreux corps sur les lieux des explosions, sans qu’un bilan officiel précis ne soit encore confirmé.

Les autorités locales ont indiqué que des équipes spécialisées dans le déminage ont été déployées sur les différents sites touchés. Les forces de sécurité ont également bouclé plusieurs zones pour éviter tout nouveau risque.

Ces attaques sont attribuées à des groupes jihadistes actifs dans la région, notamment Boko Haram et la branche locale de l’organisation État islamique en Afrique de l’Ouest.

Après plusieurs années d’accalmie relative à Maiduguri, ces violences ravivent les craintes d’une recrudescence des attaques dans le nord-est du pays. Depuis plus de quinze ans, l’insurrection a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes.

Les autorités appellent à la vigilance, en particulier à l’approche de la fin du Ramadan, période jugée sensible en matière de sécurité.