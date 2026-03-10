Nigeria : Boko Haram intensifie ses assauts contre l’armée

Des groupes djihadistes, dont Boko Haram, sont accusés d’avoir intensifié leurs attaques contre des bases militaires nigérianes dans le nord-est du pays au cours de la semaine dernière.

Selon des analystes et des rapports de sécurité, au moins deux officiers et plusieurs soldats ont été tués dans ces assauts, qui témoigneraient d’un niveau de coordination élevé.

Durant le week-end, des extrémistes islamistes ont lancé au moins six attaques dans les États de Borno et de Yobe, ainsi que dans la région du Lac Tchad. Les assaillants auraient également emporté des camions et du matériel militaire après avoir pris d’assaut certaines bases.

Dans un communiqué, l’armée nigériane a affirmé que les attaques menées entre dimanche et lundi constituaient « une tentative des terroristes de submerger les positions des troupes ».

Le Nigeria lutte depuis plus d’une décennie pour contenir la violence djihadiste dans son nord-est. Après avoir lancé une insurrection en 2009, Boko Haram s’est fragmenté en plusieurs factions, dont la Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique, affiliée au groupe État islamique.

Cette crise sécuritaire continue de mettre à rude épreuve l’armée nigériane, déjà confrontée à d’autres conflits dans le nord du pays.