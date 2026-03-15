Présidentielle au Congo : Sassou Nguesso optimiste après son vote

Au Congo, Denis Sassou Nguesso s'est montré optimiste dimanche après avoir voté dans un centre de Brazzaville, la capitale à la faveur du premier tour de la présidentielle.

Le président sortant brigue un cinquième consécutif mandat à 82 ans dont 42 cumulés au pouvoir. Il affrontait le 15 mars dimanche six candidats lors du scrutin boycotté par les principales figures de l’opposition.

''Ma femme et moi avons rempli nos devoirs civiques. Nous gardons l’espoir que ce que j’ai entendu (la promesse de victoire) pendant la campagne se concrétise aujourd’hui. Je dis donc au peuple que si nous sommes élus, le projet (de développement) que nous avons présenté sera mis en œuvre, et nous espérons que le peuple se mobilisera et se tiendra à nos côtés.'', a-t-il déclaré.

Mais les électeurs se faisaient rares dimanche à l'ouverture des bureaux de vote au Congo. Au moins 2, 5 millions sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation constitue pour beaucoup l’unique attente du vote. Selon les observateurs, il pourrait atteindre un niveau historiquement bas.