Paris et Bangui reviennent aux ''meilleurs sentiments'' après des tensions

Le chef de la diplomatie française en visite en Centrafrique. Jean-Noël Barrot a été reçu vendredi par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra.

La visite marque le rétablissement des relations entre Paris et Bangui après la brouille entre les deux capitales. Ces dernières années en effet, les responsables français étaient aux abonnés absents en RCA.

"C'est la première fois depuis huit ans qu'un ministre des Affaires étrangères est présent à Bangui, et ma visite marque la restauration complète des relations, des liens entre nos deux pays et nos deux peuples après une phase de refroidissement, après une période de tension qui est brève à l'échelle de notre histoire commune qui est ancrée dans des liens très forts entre nos deux peuples, une langue que nous avons en commun, des ressortissants binationaux nombreux et des diasporas très dynamiques.", a déclaré Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères.

La reprise des relations diplomatiques entre les deux pays a été actée en 2024. La France revient donc progressivement dans ce pays d’Afrique centrale où l’influence russe est conséquente.

"Et ma visite de deux jours ici à Bangui m'a permis de constater à quel point cette feuille de route qui est mise en œuvre depuis deux ans produit déjà des effets considérables au bénéfice des Centrafricaines et des Centrafricains, et qui témoigne du fait que la France se tient aux côtés de la République centrafricaine au moment où elle reprend son destin en main, où le processus de paix et de stabilisation du pays se poursuit, et au moment où se développent tous les secteurs de l'économie.", a déclaré Jean-Noël Barrot.

De nombreuses entreprises étrangères exploitent les ressources minérales du pays. Le groupe français Orano détient une licence pour exploiter une mine d’uranium.