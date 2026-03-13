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AES : l'UE exige la libération de Bazoum, le Niger dénonce une "ingérence"

Le président nigérien Mohamed Bazoum à Paris, le vendredi 12 novembre 2021. (AP Photo/Michel Euler)   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP, AP

Niger

Le Niger a vivement réagi après l’adoption par le Parlement européen d’une résolution demandant la libération du président Mohamed Bazoum, détenu depuis le coup d’État de 2023.

Les autorités de Niamey dénoncent une ingérence de l’Union européenne dans ce qu’elles considèrent comme une affaire strictement interne au Niger. Dans ce contexte, la chargée d’affaires de l’Union européenne à Niamey, Nicoletta Avella, a été convoquée par les autorités militaires.

Celles-ci lui ont remis une lettre condamnant ce qu’elles qualifient d’ingérence de l’UE dans les affaires intérieures du pays.

Le gouvernement nigérien critique également une « attitude paternaliste et condescendante » de l’Union européenne, affirmant qu’il « n’acceptera aucune directive, d’où qu’elle vienne ». La résolution non contraignante du Parlement européen, adoptée jeudi par 524 voix, condamne notamment « la répression exercée à l’encontre des acteurs po

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