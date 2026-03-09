Niger : l'armée repousse une attaque terroriste contre sa base militaire de Tahoua

L’armée nigérienne a repoussé, dimanche soir, une attaque visant une base militaire de drones située à l’aéroport de Tahoua, dans le sud-ouest du pays, ont indiqué lundi des sources sécuritaires et locales.

Des détonations ont été entendues lors de l’attaque, comme en témoignent plusieurs vidéos filmées par des habitants et diffusées sur les réseaux sociaux. Cet incident intervient quelques semaines après l' attaque contre l’aéroport international de Niamey, revendiquée par le groupe État islamique. Dirigé par les militaires depuis le coup d’État de juillet 2023, le Niger est confronté depuis plus d’une décennie à des violences terroristes menées par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique. Aucun groupe armé n'a pour l'heure revendiquée l'attaque.

Selon une source sécuritaire, plusieurs soldats ont été blessés lors de l’assaut, de même que des terroristes. La base de drones a été construite à Tahoua en 2022 et l’armée de l’air y mènent régulièrement des opérations. Cette région est régulièrement touchée par des attaques djihadistes dans le nord, à proximité du Mali, ainsi que par des attaques de groupes armés qualifiés de « bandits » le long de la frontière avec le Nigeria. Malgré ces tensions sécuritaires, la ville de Tahoua, qui compte plus de 100 000 habitants, est généralement relativement épargnée par les violences.