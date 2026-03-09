Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Niger : l'armée repousse une attaque terroriste contre sa base militaire de Tahoua

Africanews   -  
Copyright © africanews
Africanews
By Rédaction Africanews

avec AFP

Niger

L’armée nigérienne a repoussé, dimanche soir, une attaque visant une base militaire de drones située à l’aéroport de Tahoua, dans le sud-ouest du pays, ont indiqué lundi des sources sécuritaires et locales.

Des détonations ont été entendues lors de l’attaque, comme en témoignent plusieurs vidéos filmées par des habitants et diffusées sur les réseaux sociaux. Cet incident intervient quelques semaines après l' attaque contre l’aéroport international de Niamey, revendiquée par le groupe État islamique. Dirigé par les militaires depuis le coup d’État de juillet 2023, le Niger est confronté depuis plus d’une décennie à des violences terroristes menées par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique. Aucun groupe armé n'a pour l'heure revendiquée l'attaque.

Selon une source sécuritaire, plusieurs soldats ont été blessés lors de l’assaut, de même que des terroristes. La base de drones a été construite à Tahoua en 2022 et l’armée de l’air y mènent régulièrement des opérations. Cette région est régulièrement touchée par des attaques djihadistes dans le nord, à proximité du Mali, ainsi que par des attaques de groupes armés qualifiés de « bandits » le long de la frontière avec le Nigeria. Malgré ces tensions sécuritaires, la ville de Tahoua, qui compte plus de 100 000 habitants, est généralement relativement épargnée par les violences.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.