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Tchad : l'afflux de réfugiés à l'origine d'épidémies de méningite et de rougeole

Des refugiés préparent des récoltes locales de canne à sucre et de pastèques en vue de leur vente, au Darfour-Nord, au Soudan, le 8 octobre 2010.   -  
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By Ali Bamba

avec AP

Tchad

L'est du Tchad est confronté à une double épidémie de méningite et de rougeole, a déclaré jeudi l'organisation médicale humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF), alors qu'un grand nombre de réfugiés affluent depuis le Soudan.

La guerre civile au Soudan entre l'armée et les Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire, a fait des dizaines de milliers de morts depuis avril 2023 et déplacé plus de 12 millions de personnes, dont près d'un million ont fui vers le Tchad, selon les Nations unies.

Le Tchad a fermé sa frontière avec le Soudan en février à la suite d'incursions des FSR.

« L'arrivée continue de familles de réfugiés en provenance du Soudan, où des épidémies de rougeole et de méningite sont en cours », alimente la flambée des cas de méningite et de rougeole dans les zones frontalières de l'est du Tchad, a déclaré MSF.

« Dans les camps, la surpopulation, l'accès limité à l'eau et aux soins de santé, ainsi que la malnutrition facilitent la transmission rapide et augmentent le risque de complications graves, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans. »

L'organisation a indiqué qu'à Adre, près de la frontière, les cas de rougeole étaient passés de 16 en janvier à 371 en mars, avec 161 cas enregistrés au cours des deux premières semaines d'avril.

Les cas de méningite sont passés de 18 en janvier à 109 en mars et à 101 à la mi-avril.

« Chaque jour, nous voyons arriver des enfants atteints de rougeole grave, souvent compliquée par une pneumonie, qui nécessitent une hospitalisation d’urgence », a déclaré Isabelle Kavira, responsable des activités médicales de MSF à Adre.

« Parallèlement, le taux d’occupation des lits pour la méningite est proche de 100 %, saturant nos capacités et compromettant la prise en charge d’autres pathologies. »

L'organisation médicale humanitaire a indiqué qu'en trois semaines, le ministère de la Santé tchadien, avec le soutien de MSF, avait mené une campagne de vaccination d'urgence contre la rougeole auprès de plus de 95 500 enfants et contre la méningite auprès de 337 800 personnes.

Cependant, les perturbations dans la chaîne du froid nécessaire à la conservation des doses de vaccin et les lacunes dans la vaccination systématique « laissent des populations entières exposées », a averti MSF.

Sans un renforcement de la vaccination systématique, « les campagnes réactives seules ne suffiront pas », a-t-elle déclaré.

Longue de près de 1 400 kilomètres et située dans une région désertique, la frontière entre le Tchad et le Soudan est poreuse et difficile à contrôler.

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