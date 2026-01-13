Le Nigeria va réviser ses rapports sur l'inflation après une hausse artificielle

Le Nigeria veut réviser ses rapports sur l'inflation suite aux prévisions de hausse artificielle affichée en décembre. Le Bureau national des statistiques (NBS) s’apprête à modifier son mode de calcul de l'inflation.

Ce rebasage qui constitue le premier en 15 ans, a fixé décembre 2024 comme point de référence de l'indice, une mesure qui, selon les responsables, fausserait les données de décembre dernier, sans refléter les tendances réelles des prix.

L'inflation à la consommation a atteint un pic de près de 35 % en décembre 2024 avant de chuter brutalement après que le NBS a révisé son année de référence et que les prix des denrées alimentaires ont baissé.

Les autorités ont déclaré que la nouvelle méthodologie permettra de dresser un tableau plus clair des pressions inflationnistes dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

« Le chiffre de 30 % largement relayé pour décembre n'est qu'une projection et ne provient pas du bureau », a déclaré Ayo Anthony, responsable des prix à la NBS.

« Cette hausse n'est pas le taux d'inflation réel ; il s'agit d'une hausse artificielle causée par l'effet de base résultant du rebasement », a déclaré M. Anthony. « Nous supprimons la période de référence de l'indice sur un seul mois et la remplaçons par une période de référence de 12 mois pour 2024 afin de rendre compte de l'inflation réelle. »

M. Anthony a fait remarquer que si des pays comme l'Afrique du Sud et le Kenya utilisent une base d'un mois, les fortes hausses de prix au Nigeria rendent cette méthode inadaptée. Avant le rebasage de l'année dernière, le Nigeria avait rebasé ses données d'inflation en 2009.

« Nous n'avons pas procédé à une révision depuis 15 ans, donc une partie de l'effet de base qui se produit est due à ce décalage », a déclaré Bonaventure Nwosu, responsable de la communication à la NBS. « La hausse que vous constatez pour décembre est ponctuelle et ne doit pas être interprétée comme une inflation réelle. À partir de janvier 2026, les chiffres se normaliseront et refléteront les conditions réelles du marché. »

