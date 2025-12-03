Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Nigeria : Dangote capable de fournir 1,5 milliard de litres d'essence par mois

La raffinerie de pétrole Dangote se trouve à Lagos, au Nigeria, le 22 mai 2023.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Nigéria

Au Nigeria, la raffinerie de l’homme d’affaires Aliko Dangote a fait savoir qu’elle était en mesure de mettre sur le marché 1,5 milliard de litre d’essence par mois. Alors que selon le régulateur, sa production est d’environ 18 millions de litres par jour.

Derrière cette querelle des chiffres, l’abandon par les autorités d’un projet visant l’interdiction de l’importation des produits pétroliers raffinés dans le pays. En raison de l’incapacité présumée des raffineries nigérianes de satisfaire la demande. L’offre locale est de 55 millions de litres par jour, alors que le pays a besoin d’1, 67 milliard de litres par mois selon le régulateur.

Ce conteste la raffinerie de Dangote qui invite les pouvoirs publics à valider la production quotidienne. Annonçant dans la foulée le passage de sa production à 1,7 milliard de litres par mois à partir de février 2026. Et exhorte les autorités à faciliter l’ensemble des opérations nécessaires à son fonctionnement.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.