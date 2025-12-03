Nigeria : Dangote capable de fournir 1,5 milliard de litres d'essence par mois

Au Nigeria, la raffinerie de l’homme d’affaires Aliko Dangote a fait savoir qu’elle était en mesure de mettre sur le marché 1,5 milliard de litre d’essence par mois. Alors que selon le régulateur, sa production est d’environ 18 millions de litres par jour.

Derrière cette querelle des chiffres, l’abandon par les autorités d’un projet visant l’interdiction de l’importation des produits pétroliers raffinés dans le pays. En raison de l’incapacité présumée des raffineries nigérianes de satisfaire la demande. L’offre locale est de 55 millions de litres par jour, alors que le pays a besoin d’1, 67 milliard de litres par mois selon le régulateur.

Ce conteste la raffinerie de Dangote qui invite les pouvoirs publics à valider la production quotidienne. Annonçant dans la foulée le passage de sa production à 1,7 milliard de litres par mois à partir de février 2026. Et exhorte les autorités à faciliter l’ensemble des opérations nécessaires à son fonctionnement.