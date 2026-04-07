Nigéria : Dangote intensifie ses livraisons de carburant en Afrique

La raffinerie Dangote, la plus importante d’Afrique, a renforcé ses exportations d’essence et d’urée afin de répondre aux ruptures d’approvisionnement qui touchent plusieurs pays du continent à la suite du conflit iranien, a annoncé lundi son propriétaire, Aliko Dangote.

Située à la périphérie de Lagos, la raffinerie fonctionne désormais à pleine capacité, soit 650 000 barils par jour, un niveau qui permet, selon son propriétaire, d’amortir les effets de la crise aussi bien au Nigeria que dans une large partie de l’Afrique.

« Ce que je peux faire, c’est garantir aux Nigérians, ainsi qu’à la majeure partie de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique centrale et de l’Afrique de l’Est, que nous avons la capacité de les approvisionner », a déclaré Aliko Dangote lors d’une visite du site industriel.

La raffinerie a déjà expédié 17 cargaisons d’essence vers d’autres pays africains. Les exportations d’urée ont également progressé, les acheteurs cherchant des sources alternatives. La raffinerie dispose d’une capacité annuelle de production pouvant atteindre 3 millions de tonnes métriques d’urée. Jusqu’ici, l’essentiel de cette production était destiné à l’exportation vers les États-Unis et l’Amérique du Sud, selon des sources du secteur.

Malgré cet effort, les prix du carburant demeurent à des niveaux records au Nigeria, sous l’effet de la hausse des cours du brut. Aliko Dangote a appelé à davantage d’approvisionnements en brut libellés en monnaie locale afin de contenir les coûts.