L'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les pays africains [Africanews Today]

La guerre en cours au Moyen-Orient a des répercussions sur plusieurs pays du continent africain. Nous observerons dans ce journal les cas de l’Égypte mais également du Nigéria où les prix des carburants ont atteint des niveaux records ce lundi et ce malgré l’impact de la nouvelle raffinerie Dangote.

En Égypte, le gouvernement a imposé un couvre-feu aux magasins, restaurants et centres commerciaux depuis samedi, dans l'espoir de réduire les factures d'énergie qui ont plus que doublé en raison de la guerre avec l'Iran.

Amnesty International met en garde contre les restrictions imposées par les États-Unis en matière d’immigration à l’approche de la coupe du monde masculine de la FIFA.

Selon l’organisation de défense des droits humains, les millions de supporters de football qui assisteront à la coupe du monde de la fifa 2026 au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, risqueront d'être confrontés à de graves atteintes aux droits de l’homme.

Au Gabon, la mobilisation pour la survie des tortues de mer, fait face à de sérieuses difficultés financières. Le retrait du financement américain a ralenti les activités de suivi et de recherche sans rien enlever à la détermination des conservateurs sur le terrain.

Et comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :