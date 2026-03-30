L'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les pays africains [Africanews Today]

Nigeria
La guerre en cours au Moyen-Orient a des répercussions sur plusieurs pays du continent africain. Nous observerons dans ce journal les cas de l’Égypte mais également du Nigéria où les prix des carburants ont atteint des niveaux records ce lundi et ce malgré l’impact de la nouvelle raffinerie Dangote.
En Égypte, le gouvernement a imposé un couvre-feu aux magasins, restaurants et centres commerciaux depuis samedi, dans l'espoir de réduire les factures d'énergie qui ont plus que doublé en raison de la guerre avec l'Iran.
Amnesty International met en garde contre les restrictions imposées par les États-Unis en matière d’immigration à l’approche de la coupe du monde masculine de la FIFA.
Selon l’organisation de défense des droits humains, les millions de supporters de football qui assisteront à la coupe du monde de la fifa 2026 au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, risqueront d'être confrontés à de graves atteintes aux droits de l’homme.
Au Gabon, la mobilisation pour la survie des tortues de mer, fait face à de sérieuses difficultés financières. Le retrait du financement américain a ralenti les activités de suivi et de recherche sans rien enlever à la détermination des conservateurs sur le terrain.
Et comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :
- La Côte d’Ivoire accueillera le EU Regional Business Forum 2026 du 30 mars au 1er avril. Cette conférence de haut niveau organisé dans la capitale ivoirienne Abidjan vise à stimuler les investissements dans les secteurs de la mobilité urbaine durable, de la logistique et des infrastructures en Afrique de l’ouest notamment.
- Le ministre français délégué au Commerce extérieur et de l’attractivité Nicolas Forissier se rendra au Maroc pour une visite de travail de deux jours, afin d’insuffler une nouvelle dynamique au partenariat économique bilatéral, avec en ligne de mire les opportunités d’investissement liées à la Coupe du monde 2030.
- Le 7 avril marquera comme chaque année, la journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Cette date marque le début du génocide contre les Tutsis pépertré par le gouvernement extremiste Hutu. Pendant 100 jours, plus d’un million de membres de cette minorité ont été assassinés.
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