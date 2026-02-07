Afrique du sud : des vaccins contre la fièvre aphteuse produits localement

‘’Une étape importante’’, c’est ainsi que les autorités sud-africaines ont qualifié la remise vendredi, des vaccins contre la fièvre aphteuse produits localement. Fait inédit depuis 20 ans.

Il s’est agi d’un lot près de 13 000 doses alors que l’offre pourrait atteindre 20 000 vaccins par semaine en mars, avant une production hebdomadaire de 200 000 doses annoncée pour 2027.

Dans un contexte marqué par une suspicion d’épidémie de la fièvre aphteuse dans le pays. Dans la région d’Humansdorp, dans le Cap Oriental, plus de 100 bovins sont potentiellement touchés par la fièvre aphteuse. D’où l’appel au confinent des bovins affectés entre autres.

Pour faire face à la crise, l’Afrique du Sud compte aussi sur les importations de vaccins. Le pays attend notamment, 1,5 million de doses du vaccin Dollvet en provenance de Turquie.

Alors que l’Afrique du Sud a été touchée par une épidémie de fièvre aphteuse en 2024, une nouvelle pourrait plomber l’industrie laitière avertissent des experts.