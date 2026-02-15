Afrique du Sud : une campagne de vaccination pour enrayer la fièvre aphteuse

Face à une épidémie de fièvre aphteuse (FMD) qui se propage rapidement, l’Afrique du Sud a lancé un plan d’urgence pour vacciner près de 20 millions de bovins sur dix ans.

Cette initiative, annoncée en janvier, s’inscrit dans une stratégie globale visant à endiguer la propagation du virus et à protéger les marchés d’exportation, déjà fortement impactés. La fièvre aphteuse, bien que sans danger pour l’homme, est une infection virale hautement contagieuse qui touche principalement les ruminants (bovins, ovins, caprins). Elle provoque de la fièvre, des cloques douloureuses dans la bouche et autour des sabots, et peut entraîner la mort des animaux. L’épidémie, apparue en 2021, s’est étendue à huit des neuf provinces du pays, infligeant un lourd tribut économique et émotionnel aux éleveurs.

Depuis la perte de notre statut de pays indemne de FMD en 2019, nos agriculteurs font face à des défis sans précédent », a déclaré John Steenhuisen, ministre de l’Agriculture, lors d’une conférence de presse à Cape Town.