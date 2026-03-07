Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Liban : Beyrouth sous pression après les frappes israéliennes

De la fumée s'élève après une frappe aérienne israélienne à Dahiyeh, dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le vendredi 6 mars 2026. (Photo AP/Hussein Malla)   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved

By Africanews

Liban

Au Liban, la tension reste vive dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Dans la nuit, des frappes israéliennes ont détruit plusieurs bâtiments, provoquant d’importants dégâts et d’épais nuages de fumée.

Plus tôt dans la semaine, Israël avait lancé un ordre d’évacuation inédit pour l’ensemble de ce secteur densément peuplé. Depuis, de nombreux habitants tentent de fuir la zone, alors que les bombardements se poursuivent.

Dans le sud du Liban, plusieurs casques bleus ghanéens de la mission des Nations unies ont été blessés après que leur base a été touchée, selon les médias officiels libanais.

Des affrontements ont également été signalés à la frontière entre le Liban et la Syrie, impliquant des combattants du Hezbollah et les forces israéliennes.

Cette escalade s’inscrit dans un conflit régional plus large. Dans le Golfe, l’Arabie saoudite affirme avoir intercepté un missile visant une base militaire accueillant du personnel américain.

Des explosions ont aussi été entendues à Dubaï et à Manama, alors que l’Iran poursuit ses frappes de représailles dans la région. En Israël, l’armée indique avoir activé ses systèmes de défense aérienne face à de nouveaux tirs de missiles iraniens.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.