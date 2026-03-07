Liban : Beyrouth sous pression après les frappes israéliennes

Au Liban, la tension reste vive dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Dans la nuit, des frappes israéliennes ont détruit plusieurs bâtiments, provoquant d’importants dégâts et d’épais nuages de fumée.

Plus tôt dans la semaine, Israël avait lancé un ordre d’évacuation inédit pour l’ensemble de ce secteur densément peuplé. Depuis, de nombreux habitants tentent de fuir la zone, alors que les bombardements se poursuivent.

Dans le sud du Liban, plusieurs casques bleus ghanéens de la mission des Nations unies ont été blessés après que leur base a été touchée, selon les médias officiels libanais.

Des affrontements ont également été signalés à la frontière entre le Liban et la Syrie, impliquant des combattants du Hezbollah et les forces israéliennes.

Cette escalade s’inscrit dans un conflit régional plus large. Dans le Golfe, l’Arabie saoudite affirme avoir intercepté un missile visant une base militaire accueillant du personnel américain.

Des explosions ont aussi été entendues à Dubaï et à Manama, alors que l’Iran poursuit ses frappes de représailles dans la région. En Israël, l’armée indique avoir activé ses systèmes de défense aérienne face à de nouveaux tirs de missiles iraniens.