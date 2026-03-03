Liban : Israël émet un nouvel ordre d'évacuation du sud de Beyrouth

Liban
Tôt ce mardi, l’armée israélienne a lancé de nouveaux ordres d' évacuation de dizaines de localités au Liban.
Les résidents de deux quartiers du sud de Beyrouth ont notamment été sommés de se tenir éloignés de plusieurs immeubles en prévision d’une opération annoncée comme imminente. La veille, lundi, l’armée israélienne avait affirmé son intention de renforcer ses frappes contre le Liban, promettant d’infliger un « lourd tribut » au Hezbollah après des tirs de roquettes et de drones attribués au mouvement soutenu par l’Iran.
De son côté, le gouvernement libanais a décidé d’interdire les activités militaires et sécuritaires du Hezbollah, une mesure vivement dénoncée par le groupe. Selon les autorités libanaises, les frappes israéliennes ont fait au moins 52 morts et fait 154 blessés. Le Liban a été entraîné dans la guerre régionale après une attaque contre Israël du Hezbollah, qui affirmait vouloir venger la mort du guide iranien Ali Khamenei.
