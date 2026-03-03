Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Liban : Israël émet un nouvel ordre d'évacuation du sud de Beyrouth

De la fumée s'élève suite aux frappes aériennes israéliennes à Dahiyeh, une banlieue sud de Beyrouth, au Liban, tôt le mardi 3 mars 2026. (AP Photo/Bilal Hussein)   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AFP, AP

Liban

Tôt ce mardi, l’armée israélienne a lancé de nouveaux ordres d' évacuation de dizaines de localités au Liban.

Les résidents de deux quartiers du sud de Beyrouth ont notamment été sommés de se tenir éloignés de plusieurs immeubles en prévision d’une opération annoncée comme imminente. La veille, lundi, l’armée israélienne avait affirmé son intention de renforcer ses frappes contre le Liban, promettant d’infliger un « lourd tribut » au Hezbollah après des tirs de roquettes et de drones attribués au mouvement soutenu par l’Iran.

De son côté, le gouvernement libanais a décidé d’interdire les activités militaires et sécuritaires du Hezbollah, une mesure vivement dénoncée par le groupe. Selon les autorités libanaises, les frappes israéliennes ont fait au moins 52 morts et fait 154 blessés. Le Liban a été entraîné dans la guerre régionale après une attaque contre Israël du Hezbollah, qui affirmait vouloir venger la mort du guide iranien Ali Khamenei.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.