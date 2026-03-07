Afrique du Sud : face aux violences les femmes se forment à l’autodéfense

En Afrique du Sud, de plus en plus de femmes apprennent à se défendre pour renforcer leur sécurité. Face à des niveaux élevés de criminalité et de violences basées sur le genre, certaines se tournent vers les arts martiaux ou l’entraînement au tir pour retrouver confiance et se sentir plus en sécurité au quotidien.

À Bronkhorstspruit, près de Pretoria, un groupe de femmes s’entraîne dans un stand de tir sous la supervision d’une instructrice. Pour certaines participantes, ces formations sont une réponse directe à des expériences traumatisantes.

Sunette du Toit, habitante de la région, explique avoir suivi ces cours après avoir été victime d’une invasion de domicile. Selon elle, apprendre à se défendre lui a permis de retrouver confiance et de se sentir moins vulnérable, chez elle comme en public.

Pour les instructeurs, ces programmes vont bien au-delà de l’apprentissage technique. Ils visent aussi à renforcer l’estime de soi et à encourager les femmes à se sentir capables de se protéger.

À Johannesburg, d’autres femmes préfèrent les arts martiaux. Dans un club de jiu-jitsu, elles apprennent par exemple à se libérer d’une prise d’étranglement et à s’échapper en cas d’agression. Pour certaines participantes, ces compétences sont devenues essentielles face à l’augmentation des violences.

La situation reste en effet préoccupante. Selon l’organisation Sonke Gender Justice, environ 15 femmes sont tuées chaque jour en Afrique du Sud. Par ailleurs, une femme sur trois aurait été victime d’abus ou de harcèlement sexuel au cours de sa vie.

Face à cette réalité, les formations à l’autodéfense se multiplient dans le pays. Pour de nombreuses Sud-Africaines, apprendre à se défendre représente aujourd’hui une manière de reprendre le contrôle de leur sécurité.