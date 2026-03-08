Centrafrique : une course de pirogue féminine lors de la journée internationale des femmes

Les femmes de Bangui - capitale de la Centrafrique ont répondu massivement à l'appel des organisateurs de la course de pirogue 100 % féminine sur le fleuve Oubangui.

Dans une ambiance folle, les femmes ont sorti leurs muscles à la pagaie sur de longues pirogues. Pour cette année, à Bangui, elles ont voulu célébrer autrement la Journée internationale des droits de la femme, cet événement. Au bord du fleuve, un public chauffé à bloc exultait à l’arrivée des vainqueurs.

« Vous savez, ce sont nos maris qui ont l’habitude de faire des courses, mais pour cette journée, nous nous sommes dit pourquoi pas nous ! Nous sommes aussi capables de faire ce que faisons nos maris et nous en sommes fière. Je suis très heureuse que mon village Bokassi 1 puisse occuper le premier rang de cette course" déclare, Jupsie MAMELEYABI, capitaine des femmes de Bokassi .

Pour ces femmes, il fallait faire autre chose que défiler, comme on en a l’habitude, chaque 8 mars. Des images qui, selon la représentante résidente de l’ONU Femmes pour la Centrafrique, démontrent toute la bravoure, l’engagement et la détermination de celles-ci.

"Je suis très fière d'avoir participé à cette course, j'ai vu la bravoure des femmes centrafricaine des filles centrafricaine, elles étaient braves, elles étaient engagées déterminées et c'est ça le 8 mars. Le 8 mars c'est de célébrer la victoire des femmes, l'engagement des femmes et elles ont démontré cela cette après-midi. Donc félicitations à la Centrafrique qui gagne et félicitations aux femmes et aux filles centrafricaine. Droit, justice et actions pour toutes les femmes et les filles de la Centrafrique », explique Rachel MIAM DIAGONE, représente Résidente de l'ONU Femme en Centrafrique.

Ce sont des milliers de spectateurs, surtout des hommes, qui ont voulu répondre à cette invitation lancée par les femmes. Un défi, selon la mairesse de la ville de Bangui, qui a été relevé avec force par la gent féminine de la capitale.

« Droits des femmes, vous avez vu. Les femmes quand elles décident de faire quelque chose, elles réussissent toujours, voilà le résultat. C'est un défi que nous nous sommes lancé et vous avez vu cela a été relevé », indique Léontine YANGBAWEBONA, Mairesse de la ville de Bangui.

Avec pour thème cette année « Droits, autonomisation et chances pour toutes les femmes et les filles déplacées, partout dans le monde », l’objectif ici est de célébrer les accomplissements politiques, économiques et culturels des femmes du monde.