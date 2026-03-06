Égypte : le président évoque un '' état d'urgence économique""

Abdel Fattah al-Sisi a tiré jeudi la sonnette d’alarme, son pays est dans un « état d'urgence économique’’ en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Le président égyptien craint les conséquences éventuelles sur le canal de Suez, une source essentielle de devises étrangères pour l'Égypte.

Mardi la livre la monnaie locale, s’échangeait à 50,2 pour 1 USD. Son plus bas niveau depuis huit mois par rapport au billet vert. Alors qu’elle déjà perdu les deux tiers de sa valeur depuis 2022.

Face à ce contexte a le président égyptien a mis en garde contre la hausse des prix dans le pays. Dans le viseur, les commerçants accusés de pratiquer des prix abusifs. Ils pourraient être jugés par ‘’des tribunaux militaires’’.

Abdel Fattah al-Sisi a fait savoir jeudi que son pays tentait ‘’des efforts de médiation sincères et honnêtes pour mettre fin à la guerre, car sa poursuite aura un coût élevé’’.