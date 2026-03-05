Iran : un sous-marin américain coule un navire de guerre au large du Sri Lanka

Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien dans l’océan Indien, au large du Sri Lanka, dans l’une des rares attaques de ce type depuis la Seconde Guerre mondiale.

La marine sri-lankaise a indiqué mercredi avoir récupéré 87 corps et secouru 32 survivants après le naufrage de l’IRIS Dena, qui transportait 180 personnes. Les opérations de secours ont été lancées après la réception d’un signal de détresse. Selon le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, le navire coulé était le navire amiral de la République islamique. Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales , a-t-il déclaré lors d’un point presse au Pentagone. Il a été frappé par une torpille. Le naufrage illustre l’extension des opérations militaires américaines et israéliennes contre l’Iran au-delà de ses frontières. Le président américain Donald Trump a affirmé que l’un des objectifs majeurs du conflit était de détruire la marine iranienne.

Après avoir reçu l’alerte de détresse, la marine sri-lankaise a dépêché des navires et des avions dans la zone, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Vijitha Herath au Parlement. À leur arrivée, les secours n’ont trouvé aucune trace du navire, seulement quelques nappes d’huile et des radeaux de sauvetage , selon le porte-parole de la marine, le commandant Buddhika Sampath. Nous avons trouvé des personnes flottant à la surface de l’eau, a-t-il ajouté.

Opérations de sauvetage

Les survivants ont été transportés vers un hôpital de Galle, sur la côte sud du pays. D’après le responsable sanitaire Anil Jasinghe, une personne se trouve dans un état critique, tandis que sept autres reçoivent des soins d’urgence et que les autres souffrent de blessures plus légères. À l’hôpital national de Galle, les corps des marins iraniens ont été transportés par camion et placés dans une morgue improvisée, sous la surveillance de la police et de la marine sri-lankaises.

L’IRIS Dena, l’un des navires de guerre les plus récents de l’Iran, patrouillait en eaux profondes. Il était équipé de canons lourds, de missiles sol-air, de missiles antinavires et de torpilles, et transportait également un hélicoptère. Le bâtiment avait été sanctionné en février 2023 par le Département du Trésor américain, dans le cadre de mesures visant un fabricant iranien de drones accusé de fournir des armes à la Russie pour la guerre en Ukraine.

Selon l’amiral américain Brad Cooper, au moins 17 navires de guerre iraniens ont été coulés depuis le début du conflit. Jeudi matin, l’Iran a lancé une nouvelle vague d’attaques contre des bases américaines et israéliennes et a menacé les États-Unis de « regretter amèrement » la destruction du navire.