Sri Lanka : Colombo accueille le festival international de cerfs-volants

Des centaines de cerfs-volants de formes et de tailles différentes, représentant animaux et divers personnages de dessins animés ont orné le ciel à l'occasion du festival international de cerfs-volants de Colombo, la capitale du Sri Lanka.

Des passionnés venus de 25 pays, dont l'Allemagne, les Pays-Bas, la Malaisie, l'Indonésie, la France, l'Australie, la Chine, la Thaïlande, la Corée du Sud, l'Inde et Singapour, se sont joints à quelque 500 cerfs-volistes sri-lankais.

« Le tourisme au Sri Lanka n'est pas très bon, si l'on considère les deux dernières années, pour différentes raisons, par exemple l'instabilité politique, la crise économique, etc. Mais aujourd'hui, je pense que le Sri Lanka est revenu à la normale et que les touristes peuvent venir et profiter du pays. », a expliqué Ruwan Chaminda Ranasinghe, vice-ministre sri-lankais du tourisme.

L'événement a été organisé par le Bureau de promotion du tourisme du Sri Lanka dans le cadre de l'image de marque de la capitale du Sri Lanka, Colombo.

« Chaque pays a des festivals de cerfs-volants différents, la terre est différente et les gens sont différents. Nous préférons aller à des festivals de cette taille. Nous aimons aussi visiter des pays de cette taille, des pays du monde entier. C'est la première fois que nous venons ici et, d'après notre expérience, le Sri Lanka est désormais très haut placé dans le monde du cerf-volant, c'est pourquoi nous faisons de notre mieux ici. Nous avons vu beaucoup de cerfs-volistes en parler autour de nous. C'est du très bon travail. », a indiuqé Herman Plattje, un touriste néérlandais.

Le festival a débuté en 2015 et s'est poursuivi jusqu'en 2018. Il s'agit du premier événement depuis lors. Les jeunes ayant perdu le lien avec cette tradition au fil du développement de la vie urbaine moderne.

« En ce qui concerne les participants internationaux, nous formons normalement une grande famille dont les différents membres viennent à différents festivals de cerfs-volants. Cette fois-ci, nous avons 55 membres venant de 25 pays différents. Nous avons l'occasion de montrer notre culture aux Sri Lankais..... Ce qui est bien avec le cerf-volant, c'est qu'il s'agit d'une activité de plein air. La plupart des gens restent à l'intérieur et jouent avec leur ordinateur, mais ils ont besoin d'être dehors et de profiter de cette magnifique ressource qu'est le vent pour décorer le ciel. », a indiqué Michael Alvares, touriste australien .

Le festival international de cerfs-volants de Colombo au Sri Lanka est l’occasion de mettre en lumière la culture, l’hospitalité et les paysages côtiers du pays. Mais d’admirer l’art ancestral du cerf-volant, un des piliers de la culture sir lankaise.