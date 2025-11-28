Des pluies torrentielles causent des glissements de terrain meurtriers au Sri Lanka

De fortes pluies ont déclenché des glissements de terrain et des inondations dans tout le Sri Lanka, faisant plus de 40 morts et laissant au moins 21 personnes portées disparues. La situation a vite paralysé le pays : des lignes ferroviaires ont été suspendues, plusieurs grands axes ont été fermés et les secours ont dû mobiliser hélicoptères et bateaux pour rejoindre les habitants isolés. Les districts montagneux de Badulla et de Nuwara Eliya ont été les plus touchés. Là-bas, des maisons et des routes ont été submergées après le débordement de réservoirs et de rivières en crue. Selon les autorités, les intempéries perturbent les transports et endommagent des communautés entières depuis la semaine dernière.