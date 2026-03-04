Les États-Unis affirment leur avancée militaire contre l’Iran

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré mercredi que les États-Unis « gagnent » leur opération militaire contre l’Iran, affirmant que les forces américaines et israéliennes disposent désormais d’un contrôle total de l’espace aérien iranien.

L’annonce intervient alors que les combats entrent dans leur cinquième jour et que Téhéran intensifie ses représailles dans la région.

Lors d’un point presse au Pentagone, Pete Hegseth a précisé l’ampleur de l’opération : « Les deux forces aériennes les plus puissantes au monde auront le contrôle total du ciel iranien, un espace aérien incontesté. J’espère que tous comprennent ce que cela signifie : nous volerons jour et nuit pour localiser et neutraliser les missiles et les infrastructures de défense de l’armée iranienne, ainsi que leurs dirigeants et chefs militaires. Nous survolerons Téhéran, leur capitale, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique… Les dirigeants iraniens ne verront que la puissance aérienne américaine et israélienne à chaque instant, jusqu’à ce que nous décidions que c’est terminé. »

Selon le secrétaire américain, les forces américaines disposent de munitions suffisantes pour maintenir l’offensive, alors que les frappes aériennes se poursuivent et que les tensions régionales perturbent les échanges énergétiques et maritimes. « Ils sont condamnés, et ils le savent. Ou, du moins, ils le sauront très bientôt. Et nous ne faisons que commencer à traquer, démanteler, démoraliser, détruire et neutraliser leurs capacités », a ajouté Pete Hegseth.

Parallèlement, les obsèques du guide suprême Ali Khamenei ont été reportées, alors que son fils Mojtaba Khamenei est envisagé comme potentiel successeur. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti mercredi que tout successeur serait « destiné à être assassiné », selon un communiqué de son bureau.