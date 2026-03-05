Iran : Mojtaba Khamenei successeur de son père au poste de guide suprême ?

Alors que l’Iran doit désigner le successeur d’Ali Khamenei, le nom de Mojtaba Khamenei revient avec insistance. Le fils du désormais ex-guide suprême iranien est présenté comme proche des gardiens de la révolution islamique, la force paramilitaire du pays.

Il reste marqué par la mort de son père samedi sous les bombes israéliennes à 86 ans.

''Parmi les candidats au poste de prochain guide suprême de l’Iran, il y en a un qui se démarque vraiment : Mojtaba Khamenei. Il est l’un des fils du guide suprême assassiné, l’ayatollah Ali Khamenei. Il a vu à la fois son père et son épouse tués lors de la frappe aérienne israélienne initiale samedi, qui a déclenché la guerre régionale que nous voyons aujourd’hui, impliquant l’Iran, Israël, les Américains et les pays arabes du Golfe. Mojtaba Khamenei est une figure plutôt secrète, il est très peu connu du grand public. Il existe peu de photos ou de vidéos de lui. Mais on pense qu’il est très proche des Gardiens de la révolution la force paramilitaire iranienne. Il était considéré comme une sorte de gardien d’accès, quelqu’un qui gérait le bureau de son père lorsque celui-ci dirigeait en tant que guide suprême. '', raconte Jon Gambrell de The Associated Press.

Mojtaba Khamenei a été sanctionné en 2019 par les états-unis sous Donald Trump. Accusé d’avoir contribué à « promouvoir les ambitions régionales déstabilisatrices de son père et ses objectifs répressifs à l’intérieur du pays

''Il existe également des inquiétudes, car les analystes estiment que Mojtaba Khamenei est en réalité beaucoup plus radical que son père. Il prendrait la tête de l’Iran alors que le pays fait face à cette guerre et qu’il dispose d’un stock d’uranium hautement enrichi pouvant potentiellement servir à fabriquer une arme atomique. Son père affirmait toujours que l’Iran ne cherchait pas à se doter d’une telle arme. Mais en tant que guide suprême, Mojtaba Khamenei pourrait émettre sa propre fatwa, c’est-à-dire une décision religieuse, qui pourrait éventuellement l’autoriser. '', explique Jon Gambrell.

Ajoutant '' la question de savoir s’il deviendra effectivement guide suprême reste ouverte. Les Israéliens ont déjà bombardé un bâtiment lié à ce conseil. Les médias iraniens affirment que personne ne se trouvait dans l’immeuble à ce moment-là, mais cela montre l’attention qu’Israël porte à la question de savoir qui sera le prochain dirigeant. Le ministre israélien de la Défense a déclaré aujourd’hui que la personne choisie serait une cible pour une élimination par Israël. Il reste donc incertain de savoir qui sera le prochain dirigeant, mais Mojtaba Khamenei figure parmi les principaux candidats, alors même que la guerre se poursuit et que de nombreuses questions demeurent sur l’avenir de l’Iran.''.

Le prochain guide suprême iranien sera désigné par un conseil des experts de 88 membres. Le guide suprême occupe la position centrale dans le système théocratique chiite complexe de l’Iran : il a le dernier mot sur toutes les affaires d’État.