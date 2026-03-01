L'Iran pleure son guide suprême Ali Khamenei, tué samedi

Des milliers de personnes se sont réunies dimanche au centre-ville de Téhéran pour pleurer le guide suprême de l'Iran. L'Ayatollah Ali Khamenei a été tué samedi dans les frappes israélo-américaine sur la capitale.

Les personnes en deuil, vêtues pour la plupart de noir et certaines en larmes, ont scandé « Mort à l'Amérique » et « Mort à Israël » sur la place Enghelab (Révolution), beaucoup d'entre elles brandissant des drapeaux iraniens et tenant des photos de Khamenei.

Des manifestants pro-iraniens, indignés par la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, ont tenté dimanche de prendre d'assaut le consulat américain à Karachi, au Pakistan, faisant huit morts, ainsi que la zone verte fortifiée qui abrite l'ambassade américaine à Bagdad, la capitale irakienne.

Les médias d'État iraniens ont confirmé dimanche la mort de Khamenei, guide suprême de l'Iran depuis 1989 et ennemi juré de l'Occident, après la première salve d'une attaque massive menée par les États-Unis et Israël.

Dans la mégapole pakistanaise de Karachi, des centaines de manifestants pro-iraniens ont tenté de pénétrer dans la mission américaine, a constaté un journaliste de l'AFP.

Au moins huit personnes ont été tuées et au moins 20 blessées lors des manifestations, a déclaré Muhammad Amin, porte-parole du service de secours de la Fondation Edhi, ajoutant que la plupart d'entre elles avaient été touchées par des balles.

Une foule de jeunes gens a escaladé le portail principal et a pénétré dans l'allée du bâtiment consulaire, brisant plusieurs fenêtres.

La police a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants qui se sont dispersés.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des jeunes brisant les fenêtres du bâtiment principal du consulat, tandis que le drapeau américain flottait au-dessus du complexe, dont le périmètre est surmonté de barbelés.

Des milliers de personnes sont également descendues dans les rues de la ville orientale de Lahore et dans le nord de Skardu, et une manifestation était prévue dans l'après-midi près de l'enclave diplomatique abritant l'ambassade américaine dans la capitale Islamabad.

- La mort de Khamenei « nous a fait mal » -

À Bagdad, des centaines d'Irakiens, dont beaucoup vêtus de noir, ont tenté dimanche de prendre d'assaut le complexe abritant l'ambassade américaine, malgré un important dispositif de sécurité.

Ali, un manifestant masqué, a déclaré à l'AFP que « le martyre de Sayyed Ali Khamenei nous a profondément blessés ».

« Nous sommes ici parce que nous voulons le retrait des forces américaines d'occupation en Irak », a-t-il déclaré, faisant référence aux troupes de la coalition dirigée par les États-Unis qui ont récemment réduit leur présence et sont désormais principalement stationnées dans le nord de l'Irak.

Les manifestants, qui s'étaient rassemblés dans la capitale irakienne depuis dimanche matin, ont lancé des pierres sur les forces de sécurité, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes.

Une source sécuritaire a déclaré plus tôt à l'AFP que « leurs tentatives ont été déjouées jusqu'à présent, mais ils continuent d'essayer ».

Au Cachemire sous administration indienne, plusieurs milliers de musulmans chiites ont participé à des manifestations dans les rues de la ville principale, Srinagar.

Des manifestants brandissant des drapeaux rouges, noirs et jaunes se sont rassemblés sur la place principale.

Beaucoup d'entre eux ont scandé des slogans anti-israéliens et anti-américains lors de ce rassemblement chargé d'émotion, mais globalement pacifique.

« Aujourd'hui, nous avons tous le cœur lourd. Nous pleurons notre leader bien-aimé qui a été martyrisé », a déclaré Syed Towfeeq, 40 ans, à l'AFP.

« Nous avons tous un message pour (le président américain Donald) Trump... Nous nous opposerons toujours à votre oppression. »

Des manifestations similaires ont eu lieu dans d'autres endroits du Cachemire et dans d'autres régions de l'Inde où la communauté musulmane chiite est importante.