Le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, blessé ?

Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, se remet toujours des graves blessures au visage et aux jambes subies lors de la frappe aérienne qui a tué son père au début de la guerre, ont déclaré à Reuters trois personnes proches de son entourage.

Le visage de Khamenei a été défiguré lors de l'attaque contre le complexe du guide suprême dans le centre de Téhéran et il a subi une blessure importante à une ou aux deux jambes, ont déclaré les trois sources.

L'homme de 56 ans se remet néanmoins de ses blessures et reste mentalement alerte, selon ces personnes, qui ont demandé à rester anonymes pour pouvoir aborder des sujets sensibles. Il participe à des réunions avec de hauts responsables par audioconférence et prend part aux décisions sur des questions majeures, notamment la guerre et les négociations avec Washington, ont déclaré deux d'entre elles.

La question de savoir si l'état de santé de Khamenei lui permet de diriger les affaires de l'État survient à un moment où l'Iran traverse sa période la plus périlleuse depuis des décennies, alors que des pourparlers de paix aux enjeux considérables avec les États-Unis s'ouvrent samedi dans la capitale pakistanaise, Islamabad.

Le lieu où se trouve Khamenei, son état de santé et sa capacité à gouverner restent encore largement un mystère pour le public, aucune photo, vidéo ou enregistrement audio de lui n’ayant été publié depuis l’attaque aérienne et sa nomination ultérieure en remplacement de son père, le 8 mars.

La mission iranienne auprès des Nations unies n’a pas répondu aux questions de Reuters concernant la gravité des blessures de Khamenei ou la raison pour laquelle il n’est encore apparu dans aucune image ou enregistrement.

Khamenei a été blessé le 28 février, premier jour de la guerre lancée par les États-Unis et Israël, lors de l'attaque qui a tué son père et prédécesseur, l'ayatollah Ali Khamenei, au pouvoir depuis 1989. L'épouse, le beau-frère et la belle-sœur de Mojtaba Khamenei figuraient parmi les autres membres de sa famille tués lors de cette frappe.

Il n'y a eu aucune déclaration officielle iranienne sur la gravité des blessures de Khamenei. Cependant, un présentateur de la télévision d'État l'a qualifié de « janbaz », un terme utilisé pour désigner les personnes gravement blessées à la guerre, après qu'il eut été nommé guide suprême.

Les informations concernant les blessures de Khamenei concordent avec une déclaration faite par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, le 13 mars, dans laquelle il a déclaré que Khamenei était « blessé et probablement défiguré ».

Une source proche des évaluations des services de renseignement américains a déclaré à Reuters que Khamenei aurait perdu une jambe.

La CIA a refusé de commenter l'état de santé de Khamenei. Le bureau du Premier ministre israélien n'a pas répondu aux questions.

Alex Vatanka, chercheur senior au Middle East Institute, a déclaré que, quelle que soit la gravité de ses blessures, il était peu probable que ce nouveau dirigeant inexpérimenté soit capable d'exercer le pouvoir absolu dont jouissait son père. Bien qu'il soit perçu comme un garant de la continuité, il pourrait lui falloir des années pour acquérir le même niveau d'autorité naturelle, a ajouté M. Vatanka.

« Mojtaba aura son mot à dire, mais ce ne sera pas la voix décisive », a-t-il déclaré. « Il doit faire ses preuves en tant que voix crédible, puissante et prépondérante. C'est au régime dans son ensemble de décider de la direction à prendre. »