Football : le Maroc sème le doute quant à l'accueil de la CAN féminine 2026

Les doutes quant à la volonté du Maroc d'accueillir la Coupe d'Afrique des nations féminine dans moins de deux semaines ont incité la Confédération africaine de football (CAF) à déclarer qu'elle clarifierait la situation dans les prochains jours.

"Plusieurs discussions ont eu lieu depuis des semaines. La question fait l'objet d'une attention urgente et de haut niveau", a déclaré mercredi Luxolo September, responsable de la communication de la CAF, sur le réseau social X.

Le Maroc doit accueillir le tournoi pour la troisième fois consécutive du 17 mars au 3 avril, mais les rumeurs selon lesquelles le pays se retirerait persistent, malgré la déclaration du président de la CAF, Patrice Motsepe, le 13 février, selon laquelle la 16e édition du tournoi se déroulerait comme prévu dans le royaume.

"Nous avons toujours un engagement avec le Maroc", avait affirmé Motsepe à l'époque, lorsqu'il avait exclu de modifier les dates, car le tournoi sert également de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

L'Afrique du Sud avait précédemment proposé de prendre le relais en tant qu'hôte.

Mercredi, le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, a critiqué le Maroc pour avoir laissé planer le doute sur le statut du tournoi à 13 jours de son coup d'envoi.

"Si le Maroc est prêt à accueillir la WAFCON parce qu'il a brillamment organisé la CAN, il devrait le faire. Mais s'il n'est pas prêt, nous voulons lui dire que nous ne sommes pas un pays sans stades, nous ne sommes pas un pays avec moins d'infrastructures. Nous ne serons jamais pris en otage par des pays qui ont moins que nous", a déclaré McKenzie. "Nous ne permettrons pas que les femmes soient traitées de cette manière."

La CAF a élargi le tournoi à 16 équipes lors d'une décision surprise prise en novembre.

Le Nigeria est le champion en titre après avoir battu le Maroc 3-2 en finale l'année dernière.

Le Maroc a également perdu la finale de la Coupe d'Afrique masculine contre le Sénégal en janvier. Le Royaume est également co-organisateur de la Coupe du monde masculine en 2030 aux côtés du Portugal et de l'Espagne.