Libye : le Croissant libyen retrouve les corps de deux migrants suite à un naufrage

Le Croissant-Rouge libyen a récupéré les corps de deux migrants après un naufrage en Méditerranée. Les défunts ont été retrouvés sur une plage de la ville de Qasr Al-Akhyar, où plusieurs corps avaient déjà été retrouvés après un naufrage. Selon l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies, plus de 2 100 migrants sont morts ou ont disparu l'année dernière en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe.

« Le nombre total de corps récupérés dans les régions de Qasr Al-Akhyar et Ghanima s'élève à 12 à ce jour. », a déclaré Saleh Jumaa Al-Mahjoub, membre du Croissant-Rouge libyen.

Le Croissant-Rouge a confirmé qu'un bateau de migrants avait chaviré dans la zone située entre Al-Tamimi et Umm Al-Razm, près de Derna, tandis que les équipes d'urgence s'efforcent de récupérer les corps des victimes - deux ont déjà été retrouvés.

Dans un communiqué, le Croissant-Rouge a déclaré que les équipes d'urgence avaient mené des opérations de récupération sur le lieu de l'accident.

Le communiqué précise que les deux corps retrouvés ont été transférés aux autorités compétentes afin que les procédures légales nécessaires soient accomplies.

La route de la Méditerranée centrale, qui relie les pays d'Afrique du Nord comme la Libye à l'Italie et à la Grèce, est considérée comme l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Les corps de personnes présumées être des migrants disparus en mer s'échouent sur les côtes d'îles comme la Crète et le long du littoral italien.