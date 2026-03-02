L'Iran confirme 165 morts dans le bombardement d'une école de filles

Les autorités iraniennes ont annoncé dimanche la fin des opérations de recherche après les frappes aériennes conjointe des États-Unis et d’Israël contre une école primaire de filles dans le sud du pays.

Bilan : 165 morts. L’établissement Shajareh Tayyebeh, situé à Minab ville qui abrite également une base des gardiens de la révolution islamique a été touché samedi par une attaque de grande ampleur conduite par Washington et Tel-Aviv. Le président iranien, Masoud Pezeshkian, a adressé ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu’aux habitants de Minab.

Dans un communiqué, il a fermement dénoncé ces frappes aériennes, les qualifiant d’« inhumaines » et d’« acte barbare », estimant qu’elles « ajoutent une nouvelle page sombre à la longue liste des crimes commis par les agresseurs » contre l’Iran.

Le chef de l’État iranien a par ailleurs appelé l’ensemble des services de secours, des structures médicales et des responsables locaux à accorder la priorité absolue à la prise en charge « immédiate et continue » des blessés et de leurs proches, en mobilisant toutes les ressources disponibles.