Moyen-Orient : Israël attaque l'Iran et ferme son espace aérien

Le ministère israélien de la Défense annonce une « frappe préventive » contre l'Iran Le ministère israélien de la Défense a annoncé samedi une « frappe préventive » contre l'Iran, alors que les sirènes retentissaient à Jérusalem et que la population de tout le pays recevait des alertes téléphoniques signalant une menace « extrêmement grave ».

« L'État d'Israël a lancé une frappe préventive contre l'Iran. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a déclaré l'état d'urgence spécial et immédiat dans tout le pays », indique un communiqué de son ministère qui annoncé également la fermeture de l'espace aérien israélien aux vols civils samedi.

« Suite aux développements sécuritaires, le ministre des Transports a ordonné au directeur de l'Autorité de l'aviation civile israélienne de fermer l'espace aérien de l'État d'Israël aux vols civils », a annoncé la ministre, Miri Regev.

Deux fortes explosions ont été entendues samedi matin à Téhéran par des journalistes de l'AFP, et deux panaches de fumée épaisse ont été observés au-dessus du centre et de l'est de la capitale iranienne. « Le type d'explosions suggère qu'il s'agit d'une attaque à la roquette », a rapporté l'agence de presse Fars, sans fournir immédiatement plus de détails.