La Belgique saisit un pétrolier de la « flotte fantôme » russe

Les forces spéciales belges ont arraisonné et saisi un pétrolier appartenant à la « flotte fantôme » utilisée par la Russie pour contourner les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine, lors d'une opération nocturne annoncée dimanche.

Le gouvernement belge a déclaré que le « navire de la flotte fantôme russe » avait été intercepté en mer du Nord, avec le soutien aérien d'hélicoptères militaires français. Le ministre de la Défense, Theo Francken, a déclaré que le pétrolier avait été escorté jusqu'au port de Zeebrugge pour y être saisi, après avoir été intercepté dans la zone économique exclusive de la Belgique. Les procureurs ont identifié le navire, qui serait en route vers la Russie, comme étant l'« Ethera ».

Le pétrolier battait pavillon guinéen, mais une inspection à bord a confirmé les soupçons selon lesquels il naviguait sous faux pavillon, ont-ils déclaré. « Des documents du navire soupçonnés d'être faux ont été trouvés », a déclaré le parquet fédéral dans un communiqué, ajoutant que les autorités avaient ouvert une enquête pénale. « Si un navire navigue sous faux pavillon, cela signifie qu'il ne respecte pas plusieurs réglementations internationales », ajoute le communiqué.

Le président français Emmanuel Macron a confirmé le X que les forces navales françaises avaient participé à l'opération, la qualifiant de « coup dur » pour la « flotte fantôme » russe. La Russie a utilisé une flottille de pétroliers vieillissants dont la propriété est opaque pour contourner les restrictions imposées à ses lucratives exportations de pétrole brut en raison de son invasion totale de l'Ukraine en 2022. Le ministère belge de la Défense a déclaré que le pétrolier saisi figurait sur la liste des sanctions de l'Union européenne. L'UE a inscrit des centaines de navires sur sa liste noire afin d'affaiblir le trésor de guerre de Moscou. « Les sanctions n'ont de sens que si elles sont appliquées. Aujourd'hui, nous les avons appliquées », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Maxime Prevot, qui est également vice-Premier ministre belge, le X. - « Résolue et justifiée » - L'opération a été menée en collaboration avec les partenaires belges du G7, des pays nordiques et baltes, et en coordination avec la France, a-t-il ajouté.

La France a fourni un soutien aérien avec deux hélicoptères NH90, a indiqué le ministère de la Défense. Des images de l'opération publiées en ligne par M. Macron montrent les forces belges descendant en rappel depuis l'hélicoptère pour monter à bord du navire. « Je félicite nos forces armées pour leur professionnalisme et leur détermination lors de l'opération réussie de cette nuit, et je remercie nos partenaires français pour leur soutien essentiel », a écrit le Premier ministre belge Bart De Wever sur les réseaux sociaux.

L'ambassade de Russie en Belgique a déclaré qu'elle n'avait pas été officiellement informée de la détention du pétrolier, ni de la nationalité de son équipage. « L'ambassade prend actuellement les mesures nécessaires pour déterminer s'il y a des citoyens russes à bord et pour garantir leurs droits légaux si cela se confirme », a-t-elle déclaré dans un message publié sur Telegram. Les sanctions visant à limiter les revenus de Moscou utilisés pour poursuivre sa guerre ont exclu de nombreux pétroliers transportant du pétrole russe des systèmes d'assurance et de transport maritimes occidentaux.

Certains experts et dirigeants politiques soupçonnent également les navires de la « flotte fantôme » de mener des actions de sabotage dans le cadre d'une « guerre hybride » menée par la Russie contre les pays occidentaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué « l'action forte de la Belgique contre la bourse flottante de Moscou » et a remercié la France pour son soutien à l'opération.

« Ce navire particulier fait depuis longtemps l'objet de sanctions de la part des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni, mais il a néanmoins continué à transporter illégalement du pétrole russe en utilisant un faux pavillon et des documents falsifiés », a-t-il écrit sur X. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a ajouté qu'une « action aussi résolue et justifiée » était nécessaire pour priver la Russie des ressources lui permettant de poursuivre sa guerre contre l'Ukraine.

« Nous exhortons tous nos partenaires à suivre cet exemple, à lutter résolument contre la flotte fantôme russe par des sanctions et des mesures concrètes, et à faire progresser la paix par la force », a-t-il déclaré. En février, il a été révélé que deux employés d'une société de sécurité privée russe se trouvaient à bord d'un autre pétrolier suspecté d'appartenir à la « flotte fantôme » russe, saisi par la France en septembre.

Les deux hommes étaient employés par Moran Security Group, une société de sécurité privée russe, et étaient chargés de surveiller l'équipage et de recueillir des renseignements, a déclaré à l'AFP une source proche du dossier. Les forces françaises ont arraisonné un autre pétrolier russe présumé, le Grinch, en janvier.