Crash d’un avion libyen en Turquie: le président Erdogan présente ses condoléances

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a présenté mercredi ses condoléances après le crash d'un avion privé, près d’Ankara. L’accident a fait plusieurs morts, dont le chef d'état-major des armées libyen et ses conseillers.

La boîte noire de l'avion a été retrouvée sur le lieu du drame, elle sera analysée dans un pays neutre, a fait savoir le gouvernement turc, tandis que les efforts pour récupérer les dépouilles des victimes se poursuivent.

"Je présente mes plus sincères condoléances au peuple frère de Libye, aux forces armées libyennes et au gouvernement. Au nom de mon pays et de ma nation, je présente mes condoléances pour cet incident tragique qui nous a profondément attristés. L'enquête nécessaire a été lancée, et des informations sur ses progrès seront fournies par nos ministères compétents", a déclaré le président, Recep Tayyip Erdoğan.

Le jet privé transportant le général Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, quatre autres officiers et trois membres d'équipage s'est écrasé en Turquie mardi après avoir décollé de la capitale, Ankara… toutes les personnes à bord ont été tuées. Les autorités libyennes indiquent que l'accident est dû à une défaillance technique de l'avion.

La délégation libyenne de haut niveau était sur le point de rentrer à Tripoli après avoir tenu des discussions sur la défense à Ankara dans le but de stimuler la coopération militaire entre les deux pays.

Une délégation de 22 personnes, dont cinq membres des familles de victimes, est arrivée de Libye tôt mercredi pour participer à l'enquête.

Al-Hadad était le plus haut commandant militaire de l'ouest de la Libye et jouait un rôle crucial dans les efforts déployés sous l'égide de l'ONU pour unifier l'armée libyenne, qui s'est divisée, à l'instar des autres institutions libyennes.