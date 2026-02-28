Afrique du Sud : rupture collectif de jeûne à Bo-Kaap

Les rues de Bo-Kaap seront remplies de divers habitants de la Cité-Mère qui se rassembleront pour partager un repas avec leurs voisins lors du grand iftar (rupture du jeûne) annuel, le 27 février 2026.

L'objectif de l'iftar est de favoriser l'unité sociale entre les communautés et les religions, en promouvant l'essence même de la nation arc-en-ciel.

Shafwaan Laubscher, organisateur de l'iftar, a déclaré que les routes seraient fermées à partir de 17 heures et que le programme officiel débuterait à 18 heures, accompagné de nasheeds et de thikrs.

« L'iftar a lieu à l'angle de Wale Street et Rose Street, et nous invitons le public à venir avec leurs wudu (ablutions) et leurs tapis de salah. Un espace sera prévu pour la salah », a-t-il expliqué.

Cet événement annuel attire différentes cultures et religions pendant le Ramadan. Et cette année, l'iftar en communauté porte un accent particulier, dans un contexte de protestation contre la gentrification de Bo-Kaap, connu pour ses maisons aux couleurs vives et sa population majoritairement musulmane.

« Pour moi, cela fait longtemps que je viens ici. Je suis capetonien depuis quarante ans, c'est magnifique. J'adore la culture, j'adore la tradition, j'adore découvrir différentes religions et pour moi, c'est vraiment spécial. Je ne rate jamais cet événement, je suis toujours là et chaque fois que je viens, je m'assois avec une nouvelle famille », déclare Siv Ngesi, acteur.

« Le boeka (rupture du jeûne) à Bo-Kaap vous donne ce sentiment d'unité, nous avons toujours notre place ici. Cela nous donne le sentiment que nous avons toujours notre place ici, malgré la gentrification qui touche Bo Kaap et les inquiétudes quant à ce que nous deviendrons dans vingt ans », estime, Mastoera Adams, habitante de Bo-Kaap.

