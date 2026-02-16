Égypte : flambée des prix sur les marchés à l'approche du ramadan

En Égypte, alors que le mois sacré du ramadan approche, sur le marché les prix des produits montent en flèche. La tendance inflationniste inquiète.

Et serait provoquée par le retard dans le dédouanement des marchandises en raison des mouvements sociaux qui ont récemment perturbé le fonctionnement des ports. Les consommateurs sont aux abonnés absents victimes d’un pouvoir d’achat qui s’effrite sans cesse.

''Les prix sont vraiment élevés et augmentent chaque année par rapport à l'année précédente, donc la demande est faible. Par exemple, une lanterne que nous achetions l'année dernière entre 50 et 60 livres (1,1 à 1,3 dollar américain) coûte désormais entre 150 et 200 livres (3,2 à 4,2 dollars américains), soit le double.'', raconte Hossam Mohamed Sobhi, habitant du Caire.

Les prix des dattes par exemple auraient augmentés en l’espace d’une semaine. Pourtant l’inflation dans le pays a observé un léger ralentissement en janvier dernier à 10, 1 pour cent contre 10,3 pour cent en décembre 2025.

Le gouvernement égyptien a annoncé dimanche une mesure sociale pour soutenir les couches vulnérables à l’approche du ramadan.