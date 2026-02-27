Sénégal : un ancien ministre de l'ex-président Macky sall renvoyé devant la justice

Le parlement sénégalais a décidé vendredi de renvoyer un ancien ministre devant une juridiction spéciale, l’accusant d’avoir détourné plusieurs millions de francs CFA, dans le cadre d’une série d’affaires visant des membres du gouvernement de l’ex-président Macky Sall.

Depuis la victoire de Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko contre Sall en mars 2024, le nouveau pouvoir accuse à plusieurs reprises ses prédécesseurs de mauvaise gestion des deniers publics et promet de les traduire en justice.

Au moins cinq anciens ministres de Sall ont déjà été renvoyés devant la Haute Cour de Justice, compétente pour juger les anciens membres du gouvernement pour des crimes commis pendant leur mandat.

Vendredi, l’Assemblée nationale, dominée par le parti Pastef de Faye et Sonko, a voté le renvoi de Moussa Bocar Thiam, ancien ministre des Communications et du numérique, pour un contrat portant sur un parc technologique numérique.

Selon un rapport parlementaire, l’exécution du contrat présente « des indices et présomptions sérieux de nature à justifier des poursuites pénales » contre Thiam, pour « concussion, détournement de fonds publics à hauteur de 1 476 482 766 francs CFA (2,7 millions de dollars) et blanchiment d’argent ».

L’ex-ministre a réagi sur les réseaux sociaux, dénonçant une procédure « sans fondement juridique » et affirmant qu’il se défendrait devant la justice.

Après audition, la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice décidera si Thiam sera traduit en procès. Les décisions de cette juridiction ne peuvent faire l’objet d’appel ni de recours.