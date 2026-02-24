Afrique du Sud : des fonctionnaires accusés d'avoir vendu des visas

Le système d'immigration sud-africain a été exploité pendant des années par un petit groupe de fonctionnaires qui se sont enrichis en acceptant des paiements en échange de la délivrance de visas et de permis de séjour, a révélé lundi une enquête gouvernementale.

L'enquête, qui a révélé que l'immigration avait été « traitée comme un marché », a été ordonnée par le président Cyril Ramaphosa et a examiné la corruption liée à la délivrance de visas entre 2004 et 2024, avant l'arrivée au pouvoir de l'actuel gouvernement de coalition.

Les fonctionnaires n'ont pas été nommés, mais quatre d'entre eux ont reçu au total plus de 16 millions de rands (1 million de dollars) en dépôts directs, selon un communiqué de l'Unité d'enquête spéciale (SIU) de l'État.

« Ces conclusions montrent que la corruption dans le système des visas n'est pas fortuite ; elle est organisée, délibérée et dévastatrice pour la confiance du public », a déclaré la SIU. Elle a déclaré avoir « mis au jour une réalité troublante : le système d'immigration sud-africain a été traité comme un marché, où les permis et les visas étaient vendus au plus offrant ».

« Les demandes étaient systématiquement envoyées via WhatsApp pour être approuvées rapidement, après quoi les paiements étaient versés aux conjoints des fonctionnaires_»,_ a-t-elle déclaré. Dans d'autres cas, l'argent liquide était caché dans les formulaires de demande.

Le système d'immigration sud-africain, basé sur des documents papier, est depuis longtemps critiqué pour sa lenteur et sa vulnérabilité à la corruption, les demandeurs versant des pots-de-vin pour accélérer les décisions ou contourner les exigences.

Le ministre de l'Intérieur, Leon Schreiber, a déclaré que son ministère s'efforçait de mettre fin à la fraude, principalement en numérisant ses systèmes. Il est en train de migrer vers une plateforme électronique d'autorisation de voyage. « Ce n'est que grâce à une réforme systémique ancrée dans la transformation numérique et l'utilisation des technologies modernes que nous pourrons définitivement mettre fin à la corruption », a-t-il déclaré.

La SIU a déclaré avoir transmis 275 dossiers pénaux à l'Autorité nationale chargée des poursuites. M. Schreiber a indiqué que 20 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur avaient été licenciés depuis avril dernier.

La corruption dans tous les secteurs gouvernementaux a contribué au déclin de la popularité du parti de Ramaphosa, l'African National Congress, ces dernières années, et celui-ci s'est engagé à plusieurs reprises à sévir.