Éthiopie : le média en ligne Addis Standard privé de licence

Ethiopie
L'Éthiopie a révoqué mardi la licence du média en ligne indépendant Addis Standard. L’autorité éthiopienne des médias invoque la diffusion des informations contraires à l’éthique malgré moult avertissements.
L’un des rares médias indépendants du pays, Addis Standard compte près d’un million d’abonnés sur X. Et doit en partie sa notoriété à sa présence dans les zones de conflit. Dans l’Amhara et le Tigré entre autres.
L'Éthiopie est accusée de mener une répression contre les journalistes à l'approche des élections législatives, prévues début juin. Quatre journalistes sont emprisonnés dans le pays depuis trois ans pour terrorisme.
Pas seulement, Addis-Abeba n’a pas renouvelé les accréditations de presse de trois correspondants éthiopiens de Reuters. Et pour cause, la publication d’une enquête affirmant que l'Éthiopie hébergeait une base d'entraînement pour les Forces de soutien rapide (RSF), des paramilitaires soudanais.
Le pays occupe le 145e rang sur 180 dans l'indice de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières (RSF).
