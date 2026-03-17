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Cameroun : l'Assemblée nationale élit un nouveau président après 34 ans

Le président camerounais Paul Biya prononce son discours d'investiture à l'Assemblée nationale à Yaoundé, au Cameroun, le 6 novembre 2025   -  
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By Rédaction Africanews

Cameroun

Pour la première fois en 34 ans, l'Assemblée nationale du Cameroun a un nouveau président. Le député Théodore Datouo a été élu à la tête de la chambre basse du parlement mardi.

Il succède à Cavayé Yeguié Djibril, qui occupait ce poste depuis 1992.

Originaire de la Région de l'Ouest, Théodore Datouo était jusqu’à présent vice-président de l'Assemblée. Son élection fait suite à une décision du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti au pouvoir, et marque le début d'une nouvelle ère à la tête de l’Assemblée nationale.

Élu pour la première fois au Parlement en 1973, Cavayé Yeguié Djibril était devenu une figure incontournable du paysage politique camerounais.

Sur son compte Facebook, l'avocat et militant des droits humains Nkongho Felix Agbor a qualifié l’élection de Théodore Datouo de "test pour la crédibilité, l'indépendance et le rôle réel de notre Parlement."

Selon certains observateurs, ce choix témoigne malgré tout d'une continuité au sein de la direction du parti au pouvoir, sous le patronage du président de la République Paul Biya.

Sources additionnelles • Actu Cameroun,

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