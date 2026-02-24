Le boxeur français Tony Yoka, représentera la RDC aux Jeux de 2028

Le champion olympique de boxe Tony Yoga a annoncé lundi soir qu’il changeait de nationalité sportive. Le boxeur professionnel de 33 ans, qui a remporté les Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec la France, a publié une photo de sa nouvelle licence aux couleurs de la République démocratique du Congo sur son compte X.

Tony Yoga s’est dit « fier de pouvoir faire rayonner la RDC aux yeux du monde ».

Il affiche avec cette annonce, qui intervient deux ans avant les Jeux Olympiques de Los Angeles prévus en 2028, l’envie de défendre les couleurs du pays d’origine de son père et de remporter l’or la nation est-africaine.

La capitale congolaise Kinshasa, avait accueilli le combat historique qui opposait les Américains Mohamed Ali et George Foreman dans le champion du monde des poids lourds en 1974. À cette époque, Kinshasa s’appelait encore « Zaïre ». Le combat avait été renommé la Rumble in the Jungle, « baston dans la jungle ».